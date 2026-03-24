El tramo más castigado de la N-601 recupera sensaciones con firme fresco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En esa recta de campeonato que empalmaba Villamoros y Mansilla de las Mulas hasta que los enlaces a la A-60 acabaron con la magia de la línea en el vuelo sobre la baja Lancia, la N-601 recupera sensaciones; las obras de reasfaltado devuelven el firme fresco a este escenario que lejos de pasar a tramo secundario en su papel paralelo a la autovía es uno de los enlaces más reclamados para toda una comarca; la margen derecha del Esla, Mansilla, y hasta ese fondo de armario de Sandoval, se baten a diario por este fleco de carretera nacional que comparte cruces temerarios, tramos de suma peligrosidad y , hasta estos días, un firme infame repleto de baches y asfalto descarnado. Hasta ayer, que llegaron las asfaltadoras para devolver las buenas sensaciones a los usuarios.