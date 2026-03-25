El barrio de Los Juncales clama contra su aislamiento de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con «solamente una vía de entrada y salida para todos los bloques que conforman» Los Juncales, UPL reclamó al Ayuntamiento de León que haga un estudio para valorar la construcción de un paso elevado sobre el ferrocarril que comunique la rotonda de la calle Sor Inés de la Cruz con el camino de Oteruelo. Ahora, la salida de la glorieta está bloqueada, como señalaron los leonesistas, después de visitar el barrio, situado en las inmediaciones de Armunia, al oeste de Doctor Fleming, y recoger las reclamaciones de los vecinos por «las deficiencias».

Los habitantes de Los Juncales insistieron en que, «como consecuencia de ese alejamiento del centro de la ciudad», han constatado «situaciones de inseguridad en horas nocturnas» por vehículos que «aparcan en determinadas zonas del barrio». Aunque ya han «solicitado mayor vigilancia policial, que es muy necesaria como medida disuasoria y en aras a la seguridad, sobre todo de los menores de edad», de momento no han obtenido respuesta, apuntaron desde UPL.

Los leonesistas trasladaron que «existe un camino peatonal realmente no habilitado al efecto como tal que es usado por los vecinos para poder acortar su acceso desde la calle de La Tercia a la calle Orozco», por lo que exigieron que «se adecente y asfalte para que pueda seguir siendo utilizado adecuadamente y no pasando por la tierra con el peligro e incomodidad que ello conlleva». A mayores, reclamaron «la finalización de la acera en la calle Fraga Iribarne, que va desde el IES García Bellido hacia la calle Orozco, por ser una zona de tránsito escolar al estar también en dicha zona el colegio Gumersindo Azcárate».

Los vecinos requieren también «contenedores marrones para los desechos y de pilas, además de que se instalen papeleras, de las que no existe prácticamente ninguna, así como que se limpie y adecente la zona de juegos infantiles que dan a la calle María Moliner y se coloquen árboles en las zonas ajardinadas».