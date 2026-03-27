Unidad en San Andrés para sacar tras 15 años del cajón el vial al aeropuerto de León

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo apuesta por desbloquear la construcción del vial al aeropuerto comprometido en 2011, poco después de sellar su Plan General de Ordenación Urbana. Una carretera que ha quedado en el papel desde que hace quince años la sellaron la entonces alcaldesa socialista María Eugenia Gancedo y el presidente de Aena, Juan Ignacio Lema. Se trata de una carretera de 1,6 kilómetros valorada en 4 millones de euros que mejoraría los accesos al aeródromo leonés con un entronque directo desde las calles Vargas y La Pasarela de Trobajo del Camino, donde se construiría una glorieta. La concejala Laura Fernández, de IU, fue la artífice de una moción para que el Ayuntamiento retome las conversaciones con Aena y poder llevar adelante por fin aquel convenio, que se prorrogó en 2019, según recordó el socialista Benjamín Fernández.

IU logró la unanimidad del resto de grupos en el pleno. Su propuesta pasa por pedir colaboración además a la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de León y también al Ministerio de Defensa (al aceptar la sugerencia de la alcaldesa leonesista Ana Fernández Caurel de incluir también a este ministerio). Todos los partidos coinciden en que el vial ayudaría a potenciar el aeropuerto, con cifras de viajeros al alza, serviría de motor económico y de cohesión de León y su alfoz. Actualmente el acceso al aeropuerto se efectúa desde la N-120 y las calles de La Virgen del Camino.

«Si se mejora el acceso, serviría de elemento dinamizador del aeropuerto y daría mayor fluidez», explicó IU.

Un partido que en 2015 y en 2019 no vio prioritario desarrollar la carretera por la crisis económica que vivía el Ayuntamiento de San Andrés y la pandemia, pero que ahora estima que se dan condiciones favorables con 23 millones de euros en el banco. San Andrés se comprometía en el documento de hace 15 años a aportar los 600.000 euros de las expropiaciones de terrenos y Aena a redactar el proyecto y ejecutarlo, valorado en más de tres millones. IU propone aprovechar la visita de la directora general de Aena en mayo para valorar la viabilidad de la terminal de carga, para intentar retomar el lazo con ese organismo de aeropuertos e impulsar el vial de conexión.

Ciudadanos coincide en que es una «infraestructura estratégica para el desarrollo del área metropolitana», aunque teme que se vuelva a meter en un cajón. Vox opinó que no es una cuestión «nueva, pero sí urgente para disponer de un aeropuerto competitivo que pasa por disponer de buenos accesos», mientras el PSOE también recordó que al tratarse de un aeropuerto militar hay que tener muy en cuenta a Defensa y el PP instó a iniciar las conversaciones. Fernández Caurel recogió el guante y expresó que «estamos de acuerdo en potenciar el aeropuerto».

El pleno también abordó el roce entre el futuro soterramiento de las vías con el protocolo firmado para el desarrollo del plan regional Camino de la Raya. Vox sacó adelante su moción para que se exijan garantías jurídicas de que ese plan «no impedirá o encarecerá el soterramiento en Trabajo del Camino» con los 15 votos a favor de los grupos excepto UPL, que insistió en que no existen interacciones y el plan solo persigue el desarrollo de un polo industrial y el crecimiento del municipio. La oposición se apoyó en la valoración del técnico de Urbanismo, que no descartó que puedan producirse problemas con las cotas. El asunto motivó la petición de dimisión para el concejal Alejandro Calvo.

Los locales podrán convertirse en viviendas

La Corporación de San Andrés del Rabanedo dio luz verde a una iniciativa para el desarrollo urbanístico y otro de mejora de los servicios públicos. Por un lado, se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas, que logró un amplio respaldo político de 18 votos a favor de los grupos municipales UPL, PP, PSOE, Vox y Cs, y la abstención de la concejala de Izquierda Unida.

Esta iniciativa, impulsada por el equipo de Gobierno leonesista busca dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el municipio y favorecer el aprovechamiento de espacios sin uso. La medida parte del trabajo previo que desarrolló el departamento de Urbanismo, donde se llevaron a cabo estudios técnicos para adaptar el planeamiento a la realidad actual y que las viviendas en planta baja puedan disponer de acceso directo desde la vía pública, sin necesidad de acceso comunitario, siempre que cumplan los requisitos técnicos en materia de habitabilidad, seguridad y salubridad.

«Esta medida contribuirá a aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso a distintos colectivos, ayudar a moderar los precios, favorecer la revitalización de los barrios y evitar la degradación asociada a locales vacíos», indicaron. Por otro lado, el Pleno apoyó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento al convenio para delegar en la Junta los procesos de selección de Policía Local, una decisión que permitirá mejorar su eficiencia y calidad.

Benjamín Fernández (PSOE: "Me voy tras aprender mucho"

El hasta ahora líder socialista en el Ayuntamiento de San Andrés, Benjamín Fernández, se despidió ayer tras siete años como concejal, cuatro de ellos en el equipo de Gobierno, tras haber sido elegido como procurador en las Cortes de CyL, ya que ambos cargos son incompatibles. Comunicó su renuncia en los asuntos de urgencia y reconoció «me voy habiendo aprendido mucho», en referencia a la ‘escuela’ política que aporta este municipio del alfoz.

La alcaldesa Ana Fernández Caurel le dio la enhorabuena por el cargo en nombre de todos y le deseó que «disfrute, aproveche la experiencia y se acuerde de San Andrés». Por otro lado, el pleno debatió una moción de Vox sobre el uso del burka. UPL indicó que «el asunto que afecta a derechos fundamentales no es competencia municipal».