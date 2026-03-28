La Diputación apoya un vial de 800 metros y 350.000 € de La Virgen al aeropuerto de León

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León La Virgen Creado: Actualizado:

La movilidad industrial y el desarrollo viario del entorno del aeropuerto de León regresan al primer plano de la agenda política local. En un movimiento estratégico para mejorar la convivencia entre el tráfico, sobre todo pesado, y los núcleos urbanos, se han planteado dos proyectos complementarios encaminados a transformar el acceso a las instalaciones, con la vista puesta en lograr la futura terminal de mercancías.

Tras el apoyo unánime de la Corporación de San Andrés del Rabanedo este jueves a retomar el convenio con Aena de 2011 (prorrogado en 2019) para construir un ramal directo de 1,6 kilómetros desde el polígono de Trobajo del Camino (calle Vargas) al aeropuerto, el Ayuntamiento de La Virgen del Camino también suma la idea de asfaltar un camino que ya existe en el otro extremo de ese polígono, en el entorno de la nave de congelados Castañón, que describe una línea recta al aeródromo.

El alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, califica esta solución de «asumible y urgente», ya que el enlace posee unos 800 metros y salvo su inicio asfaltado desde la calle Ermitaño el resto es de tierra. «Aglomerarlo tendría un coste aproximado de 350.000 euros y es factible poder ejecutarlo de forma rápida». El objetivo es que los camiones que operen en la futura terminal de mercancías no tengan que atravesar el corazón de La Virgen del Camino, ganar un acceso directo, seguro y eficiente.

La propuesta ha tenido un eco positivo en la Diputación de León. El responsable de Infraestructuras, Parque Móvil y Productos de León, Roberto Aller, asegura tajante que si «ese vial sirve de revulsivo para que el aeropuerto funcione mejor y crezca, lo vamos a hacer», en referencia a que la institución provincial aportaría la financiación para convertir la carretera en realidad. «La ejecutaríamos al día siguiente de tener el proyecto», remarca.

A diferencia del planteamiento de Valverde, la infraestructura de San Andrés es más costosa y compleja, ya que requiere de una inversión mayor y de la coordinación directa con el gestor aeroportuario. Sin embargo, ambos ayuntamientos del área metropolitana leonesa coinciden en que estas obras no son excluyentes, sino necesarias para crear un cinturón de infraestructuras viarias que potencie el nodo logístico de la zona sin colapsar las travesías urbanas.

Los empresarios también están expectantes ante la visita de la responsable de Aena el próximo mes de mayo para constatar la viabilidad de habilitar la terminal de carga en el aeropuerto, que requiere un almacén logístico, otro de clasificación e instalaciones complementarias.

La tercera pata, conexión con Villadangos

Este nuevo mapa logístico con dos viales en el entorno de la capital leonesa se puede llegar a transformar en un proyecto de mayor envergadura si se mejora también la conexión del aeropuerto con el polígono industrial de Villadangos. Un enclave que vive una fase de expansión histórica y necesita una salida fluida hacia la futura terminal de carga aeroportuaria.