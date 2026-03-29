Diario de León

Los centros piden FP ‘online’ para captar a trabajadores y luchar con Asturias y Galicia

Los institutos ya han enviado a Valladolid las peticiones para ampliar su oferta el próximo curso

Un grupo de alumnos realiza una práctica en uno de los talleres del Centro Integrado Tecnológico Industrial.

Un grupo de alumnos realiza una práctica en uno de los talleres del Centro Integrado Tecnológico Industrial.ángelopez

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo
León

Creado:

Actualizado:

Los centros que imparten Formación Profesional en León han hecho este año una apuesta clara por los títulos que se imparten a distancia, en el rosario de peticiones que han presentado a la Consejería de Educación para actualizar su oferta de cara al próximo curso. En la provincia son 24 los centros imparten algún ciclo, entre los que están dedicados íntegramente a la FP o los institutos de Secundaria, que también imparten estos estudios.

Entre los objetivos de la apuesta por la modalidad virtual está la de llegar a los trabajadores ya en activo, que con la opción online puede compatibilizarlo mejor con su vida laboral, ya que sólo tienen que acudir al centro a hacer prácticas, exámenes o tutorías puntuales. Además, es una forma para frenar que se vayan a otras provincias o comunidades autónomas donde ya se ha hecho una apuesta clara por estas formaciones, como Asturias, Galicia o incluso en Valladolid, como apuntan desde los propios centros.

Cada año, los centros presentan sus solicitudes a la consejería y, en esta ocasión, han solicitado una treintena, 21 de grado medio, 9 de grado superior y ninguno de FP Básica. Destaca en estas peticiones que casi una decena de los títulos van con el apellido ‘a distancia’ a los que se suman otros dos semipresenciales. De los 95 ciclos diferentes que imparten los centros públicos, nueve ya son en modalidad virtual y si la Junta da luz verde a todas las peticiones, se doblaría esta apuesta. Los concertados o privados —con una petición de títulos para el próximo curso directa a Valladolid— ya ofrecen siete títulos online en León.

Las peticiones

La exigencia autonómica para conceder un ciclo online es que el centro ya cuente con el mismo título en modalidad presencial. Entre las peticiones de este año que se solicitan en formato virtual están Administración y Finanzas, Cocina, Riesgos Laborales, Edificación, Obra Civil y Educación Infantil, además de una clara apuesta por la rama sanitaria, que cuenta con gran demanda entre el alumnado: Laboratorio Clínico, Prótesis Dental, Documentación Sanitaria, Radioterapia o Higiene Bucodental.

Los ciclos virtuales permiten a los centros ganar alumnado con poca inversión en profesorado, «porque un mismo profesor puede llegar a más estudiantes», concretan fuentes sindicales y además ofrece una carta de títulos que permite a los trabajadores en activo completar su formación, actualizarse o reformarse de una manera sencilla y adaptada a los tiempos de cada uno.

Pese al tirón de la Formación Profesional, que en los últimos años ha ido ganando alumnado con este curso con más de 9.300 alumnos en León, la FP Básica no ha tenido tirón este año entre las peticiones de los centros. Un recorrido que permite a los estudiantes que no encajan en la ESO titular y que, además, les abre las puertas a los ciclos de grado medio y, después ya, a los de grado superior. Todo parece indicar que, desde la Junta, implantarán también esta primera etapa de la FP para seguir ganando estudiando y frenar el abandono educativo.

Un decreto para impulsar y regular la modalidad a distancia de ciclos formativos

El decreto que regulará la creación de nuevos centros de Formación Profesional que está desarrollando el Gobierno pondrá énfasis en garantizar la calidad de esta enseñanza a distancia y ordenará la oferta privada para que se ajuste a la realidad del mercado y sea coherente. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, informó en el Congreso que el nuevo real decreto que prepara su departamento va destinado a «asegurar que la expansión de la Formación Profesional se produce con las máximas garantías para el alumnado» e incidió en que se centrará en la modalidad a distancia.En su primera comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, Tolón señaló que se pretende ordenar la oferta privada fijando criterios comunes de funcionamiento, fortalecer aspectos esenciales como las tutorías, las evaluaciones y las formaciones en las empresas y recordó que desde el curso 2024/2025 toda la FP se desarrolla de forma dual, con estancias formativas en empresas en todos los ciclos y puntualizó la importancia de «blindar la calidad del sistema y asegurar un acceso equitativo».Sin desvelar los criterios que tendrán que cumplir los centros de FP públicos y privados avanzó, según informa EFE, que habrá requisitos orientados a asegurar una oferta suficiente y unos itinerarios formativos coherentes. «Que el crecimiento del sistema se produzca con orden y con calidad», recalcó Milagros Tolón.Por otra parte añadió que en 2026 se abrirán convocatorias sectoriales dirigidas a unas 68.000 personas para nuevas formaciones vinculadas a la construcción sostenible, a la economía de los cuidados, a las emergencias y catástrofes, al turismo y a las industrias y tecnologías para el sector de la Defensa.
tracking