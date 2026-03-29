Los centros piden FP ‘online’ para captar a trabajadores y luchar con Asturias y Galicia

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los centros que imparten Formación Profesional en León han hecho este año una apuesta clara por los títulos que se imparten a distancia, en el rosario de peticiones que han presentado a la Consejería de Educación para actualizar su oferta de cara al próximo curso. En la provincia son 24 los centros imparten algún ciclo, entre los que están dedicados íntegramente a la FP o los institutos de Secundaria, que también imparten estos estudios.

Entre los objetivos de la apuesta por la modalidad virtual está la de llegar a los trabajadores ya en activo, que con la opción online puede compatibilizarlo mejor con su vida laboral, ya que sólo tienen que acudir al centro a hacer prácticas, exámenes o tutorías puntuales. Además, es una forma para frenar que se vayan a otras provincias o comunidades autónomas donde ya se ha hecho una apuesta clara por estas formaciones, como Asturias, Galicia o incluso en Valladolid, como apuntan desde los propios centros.

Cada año, los centros presentan sus solicitudes a la consejería y, en esta ocasión, han solicitado una treintena, 21 de grado medio, 9 de grado superior y ninguno de FP Básica. Destaca en estas peticiones que casi una decena de los títulos van con el apellido ‘a distancia’ a los que se suman otros dos semipresenciales. De los 95 ciclos diferentes que imparten los centros públicos, nueve ya son en modalidad virtual y si la Junta da luz verde a todas las peticiones, se doblaría esta apuesta. Los concertados o privados —con una petición de títulos para el próximo curso directa a Valladolid— ya ofrecen siete títulos online en León.

Las peticiones

La exigencia autonómica para conceder un ciclo online es que el centro ya cuente con el mismo título en modalidad presencial. Entre las peticiones de este año que se solicitan en formato virtual están Administración y Finanzas, Cocina, Riesgos Laborales, Edificación, Obra Civil y Educación Infantil, además de una clara apuesta por la rama sanitaria, que cuenta con gran demanda entre el alumnado: Laboratorio Clínico, Prótesis Dental, Documentación Sanitaria, Radioterapia o Higiene Bucodental.

Los ciclos virtuales permiten a los centros ganar alumnado con poca inversión en profesorado, «porque un mismo profesor puede llegar a más estudiantes», concretan fuentes sindicales y además ofrece una carta de títulos que permite a los trabajadores en activo completar su formación, actualizarse o reformarse de una manera sencilla y adaptada a los tiempos de cada uno.

Pese al tirón de la Formación Profesional, que en los últimos años ha ido ganando alumnado con este curso con más de 9.300 alumnos en León, la FP Básica no ha tenido tirón este año entre las peticiones de los centros. Un recorrido que permite a los estudiantes que no encajan en la ESO titular y que, además, les abre las puertas a los ciclos de grado medio y, después ya, a los de grado superior. Todo parece indicar que, desde la Junta, implantarán también esta primera etapa de la FP para seguir ganando estudiando y frenar el abandono educativo.