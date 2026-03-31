La IA, un «escritor fantasma en la máquina»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un estudio internacional en el que participa la Universidad de León advierte de que la inteligencia artificial está alterando de forma profunda la autoría y la edición en la investigación académica y alerta de la aparición de un «escritor fantasma en la máquina» y de un nuevo «fantasma del editor", figuras que amenazan con desdibujar la función humana en el proceso científico. El trabajo publicado recientemente en la revista Learned Publishing, analiza cómo estas tecnologías están modificando la manera en que los investigadores noveles escriben, sintetizan información y toman decisiones.

El estudio forma parte de la cuarta fase del proyecto internacional Harbingers, que desde hace una década estudia la evolución de la comunicación académica entre jóvenes investigadores. En esa edición, el equipo recurrió a entrevistas abiertas a más de sesenta participantes de distintos países y disciplinas, con presencia de León, a través de la profesora Blanca Rodríguez Bravo.

Las entrevistas, que sumaban más de 150.000 palabras, permitieron observar de primera mano cuál es la relación real de estos científicos con la IA y hasta qué punto la utilizan en sus tareas cotidianas. Como parte del estudio, los autores realizaron un experimento que ilustra la rapidez con la que estas herramientas pueden transformar el trabajo académico. Introdujeron las transcripciones en Google NotebookLM, un asistente de IA entrenado para sintetizar información, y en unos segundos obtuvieron un resumen de 1.500 palabras.

El resultado sorprendió por su coherencia, fluidez y aparente fiabilidad; un ejercicio que en condiciones normales exige semanas de trabajo humano. Esa impresión inicial dio paso a una lectura más crítica, en la que los investigadores detectaron un problema constante: la tendencia de la IA a sobregeneralizar, convertir anécdotas en patrones y suavizar la diversidad de matices que caracteriza a las entrevistas en profundidad.

Para los autores, según EFE, esta limitación simbólica se traduce en un nuevo «fantasma del editor", una figura que emerge con textos impecables en apariencia, pero sin la sensibilidad necesaria para discernir qué es relevante, original o significativo. Esa pérdida de criterio interpretativo supone un riesgo evidente para la calidad.