Sacyl adjudica a Ferrovial las obras de la nueva Unidad de Reanimación del CAULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción S.A. el contrato de las obras de la nueva Unidad de Reanimación postquirúrgica del CAULE, por ser la oferta de mejor relación calidad/precio, por un importe de 4.924.926,87 €, IVA excluido, más 1.034.234,64 € de IVA, para un total, IVA incluido, de 5.959.161,51 €. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses a partir de la formalización del contrato.

Los trabajos seguirán lo establecido en el proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la nueva Unidad de Reanimación que se ubicará en la planta primera del edificio sur del Hospital Universitario de León y que supondrá un aumento de 4 camas respecto a las 12 actuales, quedando en 16 el total. Para su construcción será necesaria la reubicación, principalmente en la planta baja del mismo edificio -actualmente zona de aparcamiento cubierto que se cerrará y habilitará para el nuevo uso- de una serie de unidades y servicios que se encuentran en la zona en la que estará la Reanimación.

Una vez que concluya esta obra se procederá a ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al espacio contiguo que actualmente ocupa la Unidad de Reanimación. De esta manera, la UCI podrá pasar de 16 a 28 camas. Entre la nueva Unidad de Reanimación y la ampliación de la UCI se registrará un incremento global de 28 a 44 camas.