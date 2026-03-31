San Andrés refuerza la vigilancia tras oleada de contenedores quemados en Trobajo

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El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha reforzado la vigilancia y estudia más medidas de prevención tras la oleada de contenedores calcinados en la pedanía de Trobajo del Camino, han informado este martes fuentes municipales.

El responsable de la Concejalía de Servicios Generales, Alejandro Calvo, ha trasladado este martes su preocupación ante una nueva noche de quema intencionada de contenedores en Trobajo del Camino, donde desde las pasadas Navidades han ardido más de una quincena en distintos puntos del municipio.

En concreto, durante la pasada madrugada han resultado calcinados un contenedor de papel y otro de plástico en la calle La Luz y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos de Bomberos de León.

"No estamos ante hechos aislados sino ante una conducta que se viene repitiendo y que exige una respuesta firme y coordinada", ha explicado el edil.

En este sentido, ha subrayado el impacto directo que estos incidentes tienen tanto en las arcas municipales como en la calidad de vida de los vecinos, al afectar al normal funcionamiento de un servicio esencial como es la recogida de basura.

Desde la Concejalía se están valorando distintas medidas para frenar estos actos, entre ellas el refuerzo de la vigilancia en las zonas más afectadas.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier comportamiento sospechoso sea comunicado a las autoridades.

El concejal ha destacado que, pese a las dificultades generadas por la destrucción del mobiliario urbano, en estos momentos el servicio de recogida "está completamente estabilizado y no se ha visto interrumpido", gracias al esfuerzo de los operarios, y ha confirmado que los contenedores afectados serán repuestos hoy.

No obstante, el concejal ha insistido en que cada contenedor que se quema supone un coste económico importante y un perjuicio para todos los vecinos.