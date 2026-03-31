La Guardia Civil esclarece un fraude de inversiones por internet en León por 108.000 euros.DL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha esclarecido un fraude de inversiones vía internet en León de 108.000 euros y ha puesto a disposición de la justicia a tres personas como responsables y ha recuperado parte del dinero estafado.

La Subdelegación del Gobierno ha informado este martes en un comunicado de que a finales de 2025 una persona denuncio en León haber sido víctima de posibles fraudes en inversiones realizadas a través de plataformas online, y que superaban los 100.000 euros; el denunciante sospechaba que sus fondos estaban siendo utilizados de manera fraudulenta.

La Guardia Civil abrió la investigación 'Pintor', centrada en analizar las comunicaciones entre la víctima y los presuntos estafadores, así como el flujo de dinero convertido en criptoactivos.

Durante las pesquisas, se logró retener 20.000 euros del perjudicado, que se encontraban en una cuenta bancaria que él ya no controlaba.

La Guardia Civil ha explicado que las estafas de este tipo se basan en técnicas de ingeniería social.

Los delincuentes se anuncian en los mismos medios que plataformas legítimas y contactan con las víctimas a través de supuestas ofertas de inversión presentándose como brokers financieros, ofreciendo pequeñas inversiones con altas rentabilidades para evaluar la situación económica de la persona, incluyendo activos y capacidad de endeudamiento.

Tras ganarse la confianza de la víctima, los estafadores prometen ganancias muy elevadas y exigen transferencias inmediatas.

Además, mediante conexiones remotas, instalan aplicaciones que supuestamente permiten controlar y ver la evolución de los criptoactivos, aunque los datos están manipulados para que la víctima crea que sus inversiones y beneficios son reales.

Cuando la persona ya no dispone de más fondos o crédito y solicita recuperar su inversión, los estafadores exigen pagos adicionales alegando que son tasas por los beneficios obtenidos.

Al convertir el dinero en criptoactivos y prolongar las inversiones en el tiempo, resulta extremadamente difícil recuperar los fondos, ya que los delincuentes pueden ocultarlos mediante múltiples mecanismos.

La investigación ha confirmado que las plataformas operaban sin las autorizaciones pertinentes como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que las rentabilidades mostradas eran ficticias, diseñadas exclusivamente para incentivar el envío de más fondos.

La Guardia Civil ha advertido de que cualquier plataforma que asigne un 'tutor' o 'bróker' que contacte por canales informales como son WhatsApp o Telegram, solicitando trasferencias directas y accesos remotos a los dispositivos del inversor son claras señales de alarma en este tipo de estafas.