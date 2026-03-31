Diario de León

El A-400 escoge La Virgen como punto estratégico para realizar sus maniobras

Según fuentes consultadas, esta aeronave proviene de Zaragoza y está practicando maniobras de aproximación en la localidad leonesa

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Redacción
León

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A última hora de la tarde de este martes, los vecinos de la Virgen del Camino se han visto sorprendidos por la presencia en el cielo de un avión A-400. 

Se trata del modelo de aviones de carga de transporte militar más grande de España. 

Según fuentes consultadas, esta aeronave proviene de Zaragoza y está practicando maniobras de aproximación en la localidad leonesa. 

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A-400 en La Virgen del Camino

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A-400 en La Virgen del Camino

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