El A-400 escoge La Virgen como punto estratégico para realizar sus maniobras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A última hora de la tarde de este martes, los vecinos de la Virgen del Camino se han visto sorprendidos por la presencia en el cielo de un avión A-400.

Se trata del modelo de aviones de carga de transporte militar más grande de España.

Según fuentes consultadas, esta aeronave proviene de Zaragoza y está practicando maniobras de aproximación en la localidad leonesa.