La UME incorpora el dron Akila: 5 horas de autonomía y despegue vertical para actuar en las emergencias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unidad Militar de Emergencias (UME) avanza con paso firme en la modernización de sus capacidades con sistemas no tripulados. La Unidad de Drones de la UME (Udrume), con base en la instalación Conde de Gazola (San Andrés del Rabanedo, León), evalúa actualmente el dron Akila E, un vehículo aéreo de ala fija con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) desarrollado por la empresa española Etrair.

Se trata del primer modelo de estas características que incorpora la unidad, hasta ahora centrada principalmente en drones de ala rotatoria.El Akila E destaca por su propulsión 100% eléctrica y una autonomía de vuelo de hasta cinco horas, un salto cualitativo frente a los sistemas actuales, según recoge el medio especializado infodefensa.com. Ofrece un alcance operativo de 40 km, velocidad máxima de 140 km/h y altura de operación de hasta 4.000 metros.

Está equipado con cámara electroóptica y térmica radiométrica Full HD, sistema IMSI Catcher para localización de dispositivos móviles y cámara multiespectral con bandas pancromática e hiperespectral. Estas prestaciones lo convierten en una herramienta ideal para vigilancia aérea prolongada en incendios, inundaciones, búsquedas y rescates o cualquier emergencia que requiera cobertura extensa y persistente.

En paralelo, la Udrume evalúa en fase operativa el LAUV (Light Autonomous Underwater Vehicle), un vehículo submarino ligero adquirido a la firma portuguesa Ocean Scan-Marine Systems & Technology. Con solo 15 kg de peso, ocho horas de autonomía y capacidad para operar a 200 metros de profundidad, el sistema transmite datos en superficie hasta un kilómetro de distancia.

Su gran valor reside en el sonar de barrido lateral con batimetría, complementado por una cámara de inspección subacuática con iluminación. Esta combinación permite detectar e identificar objetos sumergidos con eficacia incluso en aguas turbias o con alta concentración de partículas, escenarios habituales en riadas e inundaciones, donde supera al lidar .El LAUV puede navegar de forma autónoma mediante waypoints preprogramados o control manual, lo que facilita su empleo en misiones de exploración subacuática y levantamiento de fondos. Ambos sistemas se enmarcan en el ambicioso plan de la Udrume, que prevé dotar a la unidad con más de 50 vehículos no tripulados (30 aéreos, 15 terrestres y 10 acuáticos) atendidos por un centenar de militares una vez completada su implantación.

Con estas incorporaciones, la UME refuerza su capacidad multidisciplinar para actuar con mayor rapidez y eficacia en catástrofes naturales y emergencias complejas.