León recibirá la primavera con un ascenso térmico y cielos despejados antes de la llegada de chubascos, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León inicia esta primera semana completa de abril con una atmósfera marcada por la estabilidad y un ambiente inusualmente cálido para la época. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la capital leonesa disfrutará de un domingo y un arranque de lunes protagonizados por cielos prácticamente despejados, con apenas algunas nubes altas que no empañarán el sol. Este escenario permitirá que los termómetros sigan su escalada, alcanzando valores máximos que podrían situarse en torno a los 23°C o 24°C, lo que supone un alivio térmico tras las frescas mañanas que han caracterizado el inicio del mes.

Sin embargo, este paréntesis primaveral se verá interrumpido brevemente a medida que avance la jornada del lunes. La entrada de un frente nuboso aumentará la probabilidad de precipitaciones, especialmente de cara a la tarde y noche, con acumulados que podrían ser significativos en zonas de montaña y más moderados en la meseta. La AEMET advierte de que la nubosidad será la tónica dominante durante el martes, aunque las temperaturas mínimas tenderán a subir ligeramente debido a la cobertura de nubes, evitando así las heladas nocturnas que se registraron en días pasados.

Para la segunda mitad de la semana, la incertidumbre meteorológica aumenta, aunque la tendencia apunta a una estabilización progresiva. Se espera que los vientos, predominantemente de componente norte y noreste, soplen con rachas flojas a moderadas, lo que podría suavizar la sensación térmica en las horas centrales del día. Los leoneses deberán estar atentos a las actualizaciones de los avisos, ya que, si bien el sol volverá a ganar terreno hacia el jueves, la variabilidad propia de abril no permite descartar algún chubasco aislado en los sistemas montañosos del norte de la provincia.