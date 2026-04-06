Los nuevos radares de la DGT multan desde Semana Santa: descubre si has pasado por alguna de estas 33 carreteras, una en León

Uno de los radares fijos de León, en concreto el ubicado en la autovía Ruta de la Plata en sentido a la capital leonesa.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los conductores que circulan habitualmente por carreteras convencionales y vías de alta ocupación en España han comenzado a recibir en sus buzones las primeras notificaciones de multa procedentes de los 33 nuevos radares activados el pasado 27 de febrero. Tras un mes de periodo de gracia en el que únicamente se enviaban cartas informativas sin sanción económica, estos dispositivos empezaron a multar de forma efectiva desde el 27 de marzo de 2026, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa.

Los 33 radares más recientes incluyen 20 cinemómetros fijos, que miden la velocidad en un punto específico, y 13 de tramo, que calculan la velocidad media entre dos ubicaciones.

Los lugares donde se han instalado estos dispositivos son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. La prioridad de la DGT ha sido colocarlos en tramos con elevada siniestralidad o alto volumen de tráfico, donde el exceso de velocidad supone un riesgo evidente para la seguridad vial.

La 'trampa' de León

En la comunidad de Castilla y León, uno de los radares más destacados se encuentra en la provincia de León. Concretamente, el cinemómetro fijo se ubica en la CL-623, en el punto kilométrico 7+110, en sentido decreciente. Esta carretera, que va de León a La Magdalena por Lorenzana, es una vía utilizada tanto por residentes como por conductores de paso hacia la autopista entre León y Asturias, por lo que el control de velocidad en este tramo se considera prioritario.

Además del radar de León, en Castilla y León existen otros puntos de control activados recientemente. En la provincia de Ávila se han instalado varios radares de tramo en la AV-562 y en la N-403, dos carreteras que registran un tráfico considerable y donde la velocidad inadecuada ha sido causa de numerosos incidentes. En Segovia, la SG-205 cuenta con un radar fijo, mientras que en Valladolid se ha colocado otro dispositivo fijo en la VA-30.

La lista completa de los 33 radares abarca también otras provincias de España. En Alicante, por ejemplo, se han activado varios dispositivos en la A-31 y la A-7, dos de las arterias principales de la Comunidad Valenciana. En Madrid, los nuevos controles se sitúan en la M-601, la M-100 y un tramo de la M-501. Zaragoza cuenta con un radar en la N-232, mientras que Asturias tiene dispositivos en la AS-116 y la AS-377. Galicia, Murcia, Canarias y Cantabria completan el mapa de comunidades afectadas por este despliegue.

Sanciones económicas y pérdida de puntos

Las multas que estos radares pueden imponer dependen del límite de velocidad de la vía y de cuántos kilómetros por hora se supere dicho límite. Todas las infracciones relacionadas con la velocidad se consideran graves o muy graves desde hace años, por lo que no existen sanciones leves en este ámbito. Las multas oscilan entre los 100 euros sin pérdida de puntos hasta los 600 euros con la retirada de 6 puntos del carnet de conducir.

En casos extremos, cuando se supera en más de 60 km/h el límite en vía interurbana o en más de 50 km/h en vía urbana, la infracción puede derivar en un delito penal, lo que conlleva consecuencias mucho más graves que una simple multa administrativa. Por ello, es fundamental que los conductores respeten escrupulosamente los límites establecidos, ya que la DGT advierte que estos radares están verificados meteorológicamente y ya aplican los márgenes de tolerancia establecidos por la normativa vigente.

A modo orientativo, las sanciones se distribuyen de la siguiente manera: un exceso leve, hasta 20 km/h en vías de 50 km/h o hasta 30 km/h en vías de 90-100 km/h, supone una multa de 100 euros sin pérdida de puntos. Un exceso moderado, entre 21-30 km/h en ciudad o 31-50 km/h en carretera, implica 300 euros y 2 puntos menos en el carnet. Un exceso grave, superior a 30 km/h en ciudad o 50 km/h en interurbana, conlleva multas de entre 400 y 500 euros y la retirada de entre 4 y 6 puntos. Finalmente, los excesos muy graves se sancionan con 600 euros y 6 puntos, pudiendo incluir la retirada del vehículo o denuncia penal.

Con la llegada de las primeras multas, muchos conductores que recibieron cartas informativas durante el mes de marzo. Ahora empezarán a recibir notificaciones oficiales con el importe exacto de la sanción. Estas notificaciones incluyen la posibilidad de recurrir si el conductor considera que ha habido un error en la medición o en la identificación del vehículo.