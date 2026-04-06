Alertan de una plaga de garrapatas en un comercio del barrio de Pinilla

Un conocido establecimiento del barrio de Pinilla ha aparecido esta mañana, plagado de insectos, que parecen garrapatas, circunstancia que advierte la propia tienda con un cartel anunciador.

La peculiar fauna ha copado uno de los escaparates de la tienda y muestra una actividad notable que se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta información. Se ha solicitado colaboración de las autoridades, pero por el momento no hay soluciones.

A la espera de que se resuelva la situación, por el momento se ha habilitado un sistema de advertencia. Pero la complicación vendrá mañana martes, cuando los alumnos de los centros docentes cercanos que suelen acudir a la zona vuelvan a hacer acto de aparición después de las vacaciones.