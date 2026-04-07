La peana espera ya a la escultura que remplace al armatoste de la rotonda de Pinilla en León

La nueva decoración de la rotonda de Pinilla presenta ya la peana en la que se colocará la escultura que corone el conjunto. Las zapatas ya esperan la llegada de El Abrazo, la obra firmada por Conrado Zurdo Álvarez, en la que dos piezas de acero corten laminado simulan la figura de dos árboles que se entrelazan.

La creación, que anota una factura de 48.345 euros, centrará la imagen del diseño paisajístico que con ajardinamiento y plantación de árboles y arbustos.

Estos trabajos entran dentro de la fase del proyecto que, con otros 93.600 euros, empezó por demoler los 400 metros cúbicos de hormigón del antiguo armatoste de la fuente, en la que el Ayuntamiento de León había gastado 220.000 euros cuando se construyó hace 21 años.