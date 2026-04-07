Música, pendones y cocido el día 12 para ensalzar los productos y tradiciones de Villaquilambre

Música, juegos, desfile de pendones y comida popular. Con esos ingredientes y casetas para 32 productores, la Feria de Productos y Tradiciones Leonesas de Villaquilambre aspira a convertirse el próximo domingo día 12 "en un referente provincial", según el alcalde Vicente Álvarez. El regidor defiende esta cita, que alcanza su tercera edición, como el mejor escaparate para dar "visibilidad a nuestros productos y nuestra artesanía", de la que destacó "su calidad". Indicó que los expositores "quieren venir porque hay buenas ventas" y el Ayuntamiento pretende que la Feria se traduzca en "un día de familia, dónde los niños sepan quiénes somos y de dónde venimos, y los mayores recuerden las tradiciones".

La concejala de Identidad Leonesa, Paz Mozo, señaló que la Feria se instalará en el colegio de Los Adiles, de Villaobispo, y abrirá sus puertas de 10.00 horas a 20.30 de la tarde.

Tras el pasillo de los pendones, el recinto se inaugurará a las 11.30 horas con la actuación de la agrupación musical de la Cofradía de Nuestra Señora de Angustias y Soledad de León y a mediodía habrá juegos tradicionales y de la Oca.

Los pendones desfilarán después acompañados del grupo Zarzagán y Xeiti seguirá poniendo la nota musical antes del corro de Lucha Leonesa.

Un cocido "para 700 personas", según calculan, servirá de habituallamiento y comida popular para retomar una tarde con actuación del grupo La Era, degustación de cecina, Los Chicos de Oro y el sorteo de tres cestas con lotes de productos. Los tickets se reparten con las compras en los stands", indicó.