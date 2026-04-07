i-DE acerca sus instalaciones a los alumnos del CIFP Tecnológico Industrial de León

Alumnos del Ciclo de Grado Superior de Centrales Eléctricas y Energías Renovables del Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de León durante su visita a las subestaciones transformadoras de i-DE, la distribuidora de Iberdrola.

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Alumnos del Ciclo de Grado Superior de Centrales Eléctricas y Energías Renovables del Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de León han visitado las subestaciones transformadoras Eras de Renueva y Las Lomas de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ubicadas en la capital leonesa.

Esta iniciativa facilita una visión técnica de una subestación, así como conocer las operaciones de mantenimiento y seguridad y la organización del trabajo, con la finalidad de promover y dar a conocer la actividad de la compañía a futuros profesionales del sector.

Además, la visita permitió a los alumnos conocer de primera mano la experiencia de Gregorio Grande, responsable de la UTS León–Zamora, quien lleva más de 25 años formando a generaciones de estudiantes leoneses en materia de redes eléctricas, operación y seguridad. Su trayectoria docente y su compromiso con la divulgación técnica han convertido sus sesiones en un referente para los centros de formación y universidades de la provincia.

Grande explicó el funcionamiento de los distintos equipos de las subestaciones, servicios auxiliares, control, protecciones y transformadores, además de todos aquellos aspectos relacionados con el mantenimiento y el medioambiente y profundizó con los alumnos en la identificación de instalaciones eléctricas, los criterios de operación y la prevención de riesgos, aportando una visión práctica basada en décadas de experiencia sobre el terreno.

Las subestaciones Eras de Renueva y Las Lomas refuerzan el suministro eléctrico de la ciudad mediante infraestructuras modernas y eficientes. Eras de Renueva, integrada en un edificio compacto con líneas soterradas, dispone de un transformador de 40 MVA que convierte la energía de 132 kV a 13,8 kV y abastece a unos 28.000 clientes del noroeste de la capital. Por su parte, Las Lomas cuenta con dos transformadores de 12 MVA y nueve líneas de media tensión, dando servicio a aproximadamente 20.000 clientes.