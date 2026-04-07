El acceso a Urgencias del Hospital de León se restringe a los pacientes y profesionales autorizados

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El acceso a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) se ha restringido a los pacientes y profesionales autorizados durante las 24 horas del día desde el pasado 1 de abril, momento en que se han implementando nuevas medidas de seguridad y control de flujo de personas en esta área.

Los pacientes, que podrán acudir con un acompañante, accederán al servicio desde el exterior del Hospital a través de las puertas de Urgencias que dan a la calle, mientras que para el personal del Caule la entrada al área de Urgencias desde el interior del Hospital se realizará exclusivamente mediante el uso de la tarjeta corporativa debidamente acreditada, en el área de Urgencias Generales y la salida en el área de Consultas y Urgencias de Traumatología será libre.

Para aquellos profesionales que no dispongan de acreditación se ha habilitado un sistema de videoportero para solicitar la apertura remota para el acceso; un recurso que es de uso excepcional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Caule.

El objetivo de estas medidas es garantizar la adecuada utilización y funcionamiento de las instalaciones de Urgencias y evitar el tránsito de personas ajenas al servicio para favorecer la seguridad, intimidad y el descanso de los pacientes, mientras esperan o son atendidos, así como el trabajo de los profesionales.