Tecnología, sanidad y restauración centran las peticiones de FP a la Junta

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los centros que imparten ciclos de Formación Profesional en la provincia de León ya han escrito su ‘lista de deseos’ a la Consejería de Educación. Una lista en la que incluyen sus peticiones para ampliar su oferta el próximo curso y que incluye la petición de 30 ciclos, demandados por trece de los 24 que imparten FP en León. Este año, además de dispararse la petición de títulos online, los centros han concentrado en las ramas tecnológica, la sanitaria y también la restauración sus demandas. Entre las solicitudes, 9 títulos de grado medio frente a los 21 de grado superior, aunque ninguno de Formación Profesional Básica.

La apuesta por los ciclos de grado superior es una tendencia al alza en la provincia y donde se ha concentrado gran parte del alumnado en los últimos cursos, que ven estos estudios como una alternativa a la Universidad y como un trampolín al mercado laboral.

Automatización y Robótica Industrial, Sistemas Microinformáticos y Redes, Administración de Sistemas informáticos en Red y Desarrollo de aplicaciones multiplataforma se incluyen entre las peticiones de cnetros como el Tecnológico Industrial, el IES San Andrés o el Bergidum Flavium de Cacacabelos. Entre la rama sanitaria, ciclos de Farmacia y Parafarmacia, Laboratorio clínico y biomédico o documentación sanitaria —todos ellos solicitados por el Ornia de La Bañeza— además de Radioterapia y Dosimetría e Higiene Bucodental, que pide el Giner de los Ríos, o Cuidados auxiliares de Enfermería que reclama el Valle de Laciana.

Vinculados a la restauración y la hostelería, están Dirección de Cocina, Panadería, respostería y confitería (ambos solicitados por el Asturica Augusta), pero también el único curso de especialización, conocidos como los másteres de la FP, que se centra en Panadería y bollería artesanal y que ha sido reclamarado por el Ciudad de León.

En total son una treintena de nuevos ciclos más el curso de especialización, con títulos como el Jardinería y Floristería o Paisajismo y medio rural, que reclama el Juan del Enzina o la petición de Integración social, que solicita también este centro además del Valle de Laciana de Villablino.

La solicitud de los centros ya está en Valladolid y ahora está pendiente la respuesta de la Junta y la Consejería de Educación que confirmará cuáles de todas las peticiones podrán llevarse a cabo y ponerse en marcha el próximo curso. Los centros valoran, a la hora de solicitar un título, tanto el personal con el que cuenta como con las instalaciones o si ya tiene un grado medio pedir el superior para que el alumnado pueda hacer todo el recorrido.