Junceda: «Los mercados ya tienen la piel dura ante tormentas geopolíticas»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha roto el viejo orden mundial. En este contexto, el director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, analizó ayer en el Club de Prensa de Diario de León las perspectivas económicas para este año con un recorrido por Estados Unidos, Europa y España. El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, calificó la cita de «alto nivel» ante la experiencia del ponente y en un escenario con cambios a gran velocidad y en un orden mundo inmerso en guerras.

«Trump ha abierto una Caja de Pandora de importantes dimensiones y consecuencias impredecibles», precisó Junceda, para añadir que ha resquebrajado «un modelo de comunidad global con reglas, custodiado por Estados Unidos y por el rey dólar» para abocarnos a un nuevo mundo «que plantea muchas preguntas, pocas respuestas y ninguna certeza». Es decir, «un mundo en transformación profunda, que avanza en zigzag, esquivando problemas, dando pasos adelante y, a veces, hacia atrás» y que, por este motivo, «afronta nuevos riesgos y nuevas oportunidades», en definitiva, «un mundo de incertidumbres». Pero ante este contexto, el directivo bancario hizo un llamamiento a la tranquilidad y avanzó que no se darán grandes convulsiones porque «los mercados han desarrollado una piel demasiado dura para aislarse de las tormentas geopolíticas».

En este contexto, Europa debe dar un paso al frente para convertirse «en un actor importante», dejar de ser «la vieja Europa» y avanzar «en los mercados bancarios y de capitales europeos». Por este motivo, alertó: «Sin un mercado de capitales europeo fuerte e integrado, va a ser difícil financiar los 1,2 billones de euros anuales que Mario Draghi estimaba en 2024, que era lo que Europa tendría que destinar a infraestructuras, energía, telecomunicaciones, defensa o digitalización». Así, Europa debe ponerse «manos a la obra» y cuanto antes para poner en valor los 450 millones de habitantes que la integran y el 15% del PIB mundial que ostenta. «Es un escenario de incertidumbres, pero también de oportunidades», dijo Junceda poniendo como ejemplo los nuevos acuerdos comerciales con Mercosur y ver a la propios mercados europeos como destinos financieros e invertir en ellos.

Junceda se hizo la pregunta de y qué le pasa a España, que él mismo respondió: «Pasa que España va bien». Tras apuntar que la española fue la sorpresa de las economías en 2025, con un crecimiento del 2,8%, superando las expectativas. Sin embargo, alertó de que la expansión del gasto público «ha descuidado la inversión en infraestructuras» y que este «semiabandono» de la inversión «está extendiendo la deficiente imagen de una España que parece que no empieza a funcionar y limitando nuestro potencial de crecimiento de futuro». «El crecimiento general del gasto, en gran proporción estructural, y los compromisos a futuro en defensa y pensiones, además de la desaparición en 2027 de los fondos europeos, van a limitar considerablemente el margen de acción en política fiscal», por lo que si España no pone remedio a esta situación, se acabará «con más subidas de impuestos para todos, en especial para la maltrecha clase media de este gran país que es España».

Calificó Junceda de «vital» la inmigración España, el segundo país de la Unión Europea tras Alemania, ya que aporta una contribución de «más del 24% al PIB nacional». Es «tremendamente positivo», pero alertó de la necesidad de «cuidar» ese flujo migratorio para que «esté controlado». «En todo caso, la inmigración ordenada en nuestro país es una bendición para España y los españoles», dijo.

«Uno de los sectores de los que España puede presumir de empresas con competitividad y escala europea es la banca», precisó el directivo bancario, que apuntó su liderazgo en términos de rentabilidad, solvencia, eficiencia, respeto a la morosidad. Todo ello, tras recordar la opa hostil lanzada por el BBVA al Sabadell y que, pese a los cálculos de la inteligencia artificial,»los clientes satisfechos del Sabadell siguieron contando con su banco y sus acciones».

Sobre la inteligencia artificial, defendió que no debía verse «como una amenaza», porque «será clave para el desarrollo de la humanidad». «En nuestras manos está impulsar una IA basada en la fuerza brutal digital, en el consumo desmesurado de recursos y en la concentración del poder o construir una IA con valores humanos: fiable, transparente, responsable, limitada por principios y orientada al bien común que me gustaría llamarla una IA europea», sentenció Junceda.