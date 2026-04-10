León acogerá el V Congreso #CyLesMarketing, una cita que consolida el talento de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León será el próximo 16 de abril el punto de encuentro del marketing en Castilla y León con la celebración del V Congreso #CyLesMarketing, una cita que, en su quinta edición presencial, se consolida como un evento de referencia en la comunidad.

Organizado por el Club de Marketing de Castilla y León, el congreso tendrá lugar en el Centro de Empresas y Coworking de León (CEBT – ILDEFE).

Tras haber pasado por ciudades como Valladolid, Salamanca, Zamora y León en ediciones

anteriores, el evento regresa a la capital leonesa con una propuesta que, un año más, refuerza su posicionamiento y demuestra la evolución y crecimiento del proyecto.

Una jornada para inspirar, aprender y aplicar

El congreso está dirigido principalmente a profesionales del marketing, responsables de comunicación, emprendedores, empresarios y autónomos, así como a todas aquellas

personas que quieran mejorar sus negocios, inspirarse o trabajar en el sector en el futuro.

Más allá de lo técnico, el evento se plantea como una jornada altamente inspiradora, donde se combinan conocimientos estratégicos con experiencias reales. El objetivo es claro: que cada asistente pueda llevarse ideas aplicables a su día a día y herramientas para crecer tanto a nivel profesional como empresarial.

Un programa completo

La jornada comenzará a las 10:15 horas con la apertura de puertas, seguida de la bienvenida institucional a las 10:30 horas. A partir de ahí, el congreso dará paso a una serie de ponencias que abordarán diferentes perspectivas del marketing actual.

A las 10:45 horas, Beatriz Álvarez Caurel, directora de Relaciones Externas y ESG en el grupo Somos Hijolusa, junto a su equipo, abrirá el bloque de contenidos con “Del marketing tradicional al marketing sostenible”, poniendo el foco en la evolución hacia modelos más responsables.

A las 11:15 horas, Ramiro Sueiro, socio fundador y CMO de Gestazión, analizará el caso

“Desafío Alimerka”, un ejemplo de fidelización gamificada en el sector retail.

Tras el coffee break de las 11:45 horas, la jornada continuará a las 12:30 horas con Marina Rodríguez, quien compartirá su experiencia en la industria musical con la ponencia “Cómo pasar de ser fan de una banda a trabajar con ella”.

A las 13:00 horas, Dani Sánchez, Design Lead en Globant, abordará el papel del talento local en proyectos internacionales y cómo la democratización de la tecnología está cambiando las reglas del juego.

A las 13:30 horas, Álvaro García, CEO de LABARO Data Solutions, explicará el impacto de la inteligencia artificial en el marketing actual y su aplicación directa en la optimización de procesos y ventas.

La sesión de mañana finalizará a las 14:00 horas, seguida de un cocktail networking diseñado como espacio de conexión entre asistentes, empresas y ponentes.

Por la tarde, a las 15:45 horas, Marta Rodríguez Tato presentará el caso de Farmacia El Bierzo, centrado en la creación de comunidad y marca.

A las 16:15 horas, Samuel Toro, fundador de Frezzyks, compartirá su experiencia sobre cómo crear una empresa a partir de TikTok.

El evento concluirá a las 16:45 horas con las conclusiones y cierre de la jornada.

Un proyecto impulsado desde el territorio

El Congreso #CyLesMarketing está promovido por el Club de Marketing de Castilla y León, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para dinamizar el sector y generar espacios de encuentro entre profesionales.

El proyecto está liderado por su junta directiva, presidida por Sara Santos, consultora de marketing con más de 10 años de experiencia al frente de su agencia Miss Ampel, especializada en estrategia, redes sociales y eventos, y profesora asociada en la Universidad de León. Su trayectoria combina la práctica profesional con la formación, ayudando a empresas e instituciones a mejorar su comunicación y posicionamiento.

Por su parte, Teresa San José, secretaria general, cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión empresarial y marketing. Es fundadora de LaLatilla.com y directora de OnTheRoad Digital Marketing, desde donde impulsa proyectos de eCommerce y acompaña a empresas en su transformación digital.

Junto a ellas, Fernando Garrido Rodrigo, tesorero del Club, aporta una amplia experiencia en comunicación tras su paso por medios de comunicación y como Dircom en el deporte profesional, en entidades como la RFEF, la Selección Española de Fútbol o clubes de Laliga. Actualmente, trabaja con grandes empresas, ayudando a directivos a mejorar sus habilidades comunicativas y de liderazgo, así como a sus equipos a cohesionarse y fijar objetivos comunes, con su método BEYOU.

Más allá de la junta directiva, el Club se construye también gracias a la implicación de sus socios, que aportan ideas, colaboran activamente y contribuyen a hacer crecer el proyecto. Un trabajo conjunto en el que la junta lidera, pero que se apoya en una comunidad comprometida.

Un evento con el respaldo del tejido empresarial

El congreso cuenta con el apoyo de numerosas entidades e instituciones que apuestan por el desarrollo del talento, la empresa y la innovación en Castilla y León.

Entre ellas se encuentran organismos públicos y entidades clave como ILDEFE, el Ayuntamiento de León, la Cámara de Comercio de León, FELE (Federación Leonesa de Empresarios) y FGULEM (Fundación General de la Universidad de León).

Junto a ellas, empresas de distintos sectores como E.Leclerc, Talleres Tailon, Somos Hijolusa, Mundo Industria, José Delgado, Brookies, Abacus Innova, La Mary, La Latilla y La Calibrada se suman a este proyecto, aportando una visión empresarial diversa y comprometida.

Entradas disponibles

La entrada general al evento es gratuita, aunque es necesario reservar plaza previamente.

Además, existe la opción de adquirir una entrada para el cocktail networking (por un precio de 15€) que permitirá a los asistentes compartir este espacio con socios del Club, ponentes y colaboradores, fomentando el networking y las oportunidades de conexión.

Las entradas pueden obtenerse a través de la web oficial:

−– https://www.clubdemarketingcyl.com/v-congreso-cylesmarketing/