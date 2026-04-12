La Catedral y el sueño de León

Espectáculo de luz ayer por la noche en la Catedral.dl

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Regresan las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León. El video mapping «Una historia narrada en piedra» que proyecta la historia de la propia Pulchra Leonina pudo verse ayer.

Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.

Entre otros atractivos, la proyección devuelve a la fachada occidental la policromía gótica original que el tiempo borró, tomando como referencia directa los pigmentos en la portada de la Virgen del Dado.