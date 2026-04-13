Diario de León

Serfunle cederá a la ULE restos óseos humanos para Medicina, en fotos

La institución académica firmará próximamente un convenio con el Centro nacional de Donación de Cuerpos para la utilización de cadáveres humanos con fines docentes e investigación

Virginia Moran

Publicado por
ICAL

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El presidente de la mancomunidad de Servicios Funerarios de León, Vicente Canuria, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, firmaron hoy un convenio de colaboración mediante el que Serfunle cederá gratuitamente a la institución académica los restos óseos humanos para su utilización con fines académicos, docentes y de investigación científica, particularmente en las asignaturas de anatomía que se impartirán en el segundo semestre del primer curso del Grado en Medicina.

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Serfunle cederá a la Universidad de León restos óseos humanos para las asignaturas de anatomía del Grado en Medicina

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Serfunle cederá a la Universidad de León restos óseos humanos para las asignaturas de anatomía del Grado en Medicina

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Serfunle cederá a la Universidad de León restos óseos humanos para las asignaturas de anatomía del Grado en Medicina

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Serfunle cederá a la Universidad de León restos óseos humanos para las asignaturas de anatomía del Grado en Medicina

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