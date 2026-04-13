Serfunle cederá a la ULE restos óseos humanos para Medicina, en fotos

El presidente de la mancomunidad de Servicios Funerarios de León, Vicente Canuria, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, firmaron hoy un convenio de colaboración mediante el que Serfunle cederá gratuitamente a la institución académica los restos óseos humanos para su utilización con fines académicos, docentes y de investigación científica, particularmente en las asignaturas de anatomía que se impartirán en el segundo semestre del primer curso del Grado en Medicina.

Virginia Moran Serfunle cederá a la Universidad de León restos óseos humanos para las asignaturas de anatomía del Grado en Medicina

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