La muralla se cae en Independencia

Una piedra en el camino de Independencia delata el mal estado de la muralla. Varios desprendimientos a la altura del gobierno militar delatan el mal estado y la necesidad de aumentar los trabajos de conservación en torno a este resto histórico tan reconocible y que además se incluye entre los activos culturales y turísticos de León. El desaguisado ya era perceptible ayer, y hoy por la mañana, de igual forma, ahí seguía la gran pieza. Y lo de menos da una piedra aquí no viene a cuento.