Investigadores de la ULE identifican microARN humanos con potencial para combatir la bacteria Staphylococcus aureus

Los investigadores de la ULE Pablo Castañeda Estrada y Blanca Lorente Torres, miembros del equipo investigador de la ULE que ha llevado a cabo el estudio.ULE

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Un equipo investigador de la Universidad de León (ULE) ha publicado un estudio en la revista 'Frontiers in Cellular and Infection Microbiology' en el que identifica tres microARN humanos capaces de reducir la infección intracelular causada por Staphylococcus aureus, una bacteria patógena difícil de erradicar cuando se refugia en el interior de las células humanas.

Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que no producen proteínas, pero regulan la actividad de numerosos genes y, con ello, el comportamiento de las células.

La investigación se centra en Staphylococcus aureus multirresistente, un microorganismo responsable de infecciones muy diversas, desde procesos cutáneos hasta cuadros graves, y que presenta una especial dificultad terapéutica cuando logra sobrevivir dentro de las células del huésped. En ese entorno intracelular la bacteria queda parcialmente protegida frente a la respuesta inmunitaria y frente a muchos antibióticos, lo que favorece su persistencia.

En este trabajo los investigadores realizaron un cribado de alto rendimiento de 2.469 microARN humanos para identificar moléculas capaces de reforzar la respuesta de la célula frente a la infección. Tras este análisis y su validación experimental, el estudio señala a miR-4430, miR-147a y miR-1249-5p como los candidatos más prometedores, al mostrar capacidad para proteger a las células infectadas y reducir la carga bacteriana intracelular.

Los resultados indican, además, que estos tres microARN actúan mediante mecanismos complementarios. Por un lado, miR-4430 potencia programas celulares de respuesta inmune y, por otra parte, miR-147a y miR-1249-5p interfieren en procesos de adhesión y entrada bacteriana, lo que dificulta que Staphylococcus aureus invada y colonice la célula huésped, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

El estudio no plantea un antibiótico nuevo, sino una estrategia innovadora de terapia dirigida al huésped, es decir, un enfoque que busca ayudar a las propias células a defenderse mejor frente a la infección. Este tipo de aproximación resulta especialmente relevante en el contexto actual de resistencia antimicrobiana, ya que podría complementar los tratamientos convencionales y reducir la capacidad de adaptación del patógeno.

Aunque los resultados son todavía preclínicos, el trabajo abre una nueva vía para el desarrollo de terapias más eficaces frente a bacterias intracelulares y refuerza el interés de los microARN como herramientas con potencial biomédico.

Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda CNS2022-135378 financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR, y a la subvención LE044P20 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación de la Junta de Castilla y León, cofinanciada por Feder (2020).