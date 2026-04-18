Tania Payo explica qué es el oxígeno en 3 minutos y gana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una investigación sobre la adaptación de las células tumorales en condiciones de hipoía ha llevado a Tania Payo Serafín, del programa de doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud, a alzarse con el primer premio del concurso Tesis en Tres Minutos de la Universidad de León con su propuesta ¿El oxígeno es realmente necesario para vivir?

El certamen que, en su séptima edición, se consolida como una de las principales iniciativas de divulgación científica, ha vuelto a poner en valor la capacidad del personal investigador de la institución académica leonesa para comunicar su trabajo de forma clara, rigurosa y accesible, condensando en apenas tres minutos años de investigación. Tania Payo Serafín parte de la base de que este el oxígeno es imprescindible para el funcionamiento celular, pero observando que existen situaciones en las que determinadas células son capaces de sobrevivir en condiciones de escasez de este recurso, como ocurre en algunos tipos de cáncer. Su trabajo se centra en el hepatocarcinoma, el principal tipo de cáncer de hígado, donde el crecimiento tumoral genera regiones con baja disponibilidad de oxígeno, una situación conocida como hipoxia. Lejos de provocar la muerte de las células tumorales, esta falta de oxígeno activa mecanismos de adaptación que no solo favorecen su supervivencia, sino que también pueden aumentar su agresividad y su resistencia a los tratamientos actuales.

El segundo premio fue para María Menéndez Muñoz, tambiénde Biomedicina, por su presentación Lo que el bisturí no alcanza a ver, y el tercero recayó en Carmen González de la Riva, de Mundo Hispánico, con el trabajo Parece un golpe, pero no lo es.