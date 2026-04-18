Paradores se jacta de subida de sueldo histórica aunque bloquea San Marcos en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena hotelera pública Paradores de Turismo firmó ayer con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF el preacuerdo para alcanzar un nuevo convenio colectivo para el período 2026-2030, «con subidas salariales históricas y mayor control de la flexibilidad laboral», según la parte social.

El acuerdo alcanzado en el marco de la negociación colectiva incorpora modificaciones históricas en materia salarial, organización del tiempo de trabajo, protección social y condiciones laborales, con el objetivo de actualizar el marco regulador aplicable a la plantilla, mientras la evolución de la segunda fase en León sigue siendo nula.

El nuevo convenio es el resultado de años de reivindicación sindical que «vivió su punto de inflexión el pasado 7 de noviembre con la concentración de 4.000 empleados de Paradores de toda España, ante la parálisis de las negociaciones por parte de la empresa», según recordó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif).

El convenio establece un incremento salarial acumulado de hasta el 11 % durante los dos primeros años de vigencia, mientras que, a partir de 2028, se contempla una subida adicional del 2 %, consolidando la evolución retributiva, de acuerdo con UGT.

Por su parte, CSIF ha cifrado la subida salarial hasta 2028 en un 16 %, por encima del 11,4 % pactado a nivel general en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía del pasado mes de noviembre, con la particularidad, además, de que esta vez no irá ligada a objetivos. Además, gracias a este nuevo convenio, ningún empleado de Paradores que trabaje a jornada completa tendrá un salario base inferior al Salario Mínimo Profesional (SMI) —1.221 euros— en sus nóminas aparte los complementos, ha detallado CSIF.

La organización ha destacado que el nuevo convenio de Paradores «acabará, por fin, con la precariedad de 5.500 empleados que tenían los sueldos más bajos del sector público», destaca en un comunicado.

También se ha logrado una cobertura del 100 % del salario en la primera baja médica hasta un máximo de 65 días y del 90 % en la segunda baja, aunque, a partir del día 16, baja al 80 % hasta 65 días.

UGT resalta, asimismo, que se reduce la disponibilidad de distribución irregular de la jornada por debajo del 10 % de flexibilidad en la jornada anual y que se establecen condiciones mucho más restrictivas y controladas para su aplicación, siendo con unos márgenes más amplios y mejor establecidos.