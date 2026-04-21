La Once premia la serie 'Historias de superación' de Diario de León

Carmen Tapia y Ana Gaitero, de la sección de Sociedad del periódico, donde se publica 'Historias de superación'Ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Diario de León ha sido galardonado en la categoría de Medios de Comunicación en los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 por su serie ‘Historias de Superación’, una iniciativa editorial que desde hace tres años publica el último viernes de cada mes el testimonio de personas corrientes que superan obstáculos vitales con coraje y determinación.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2026 reconocen a personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que destacan por su labor en favor de la inclusión social, la normalización, la autonomía personal y la accesibilidad universal. En un comunicado recogido por Ical, la organización destacó que los premiados de esta edición se distinguen por “su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos”. Junto al Diario de León, fueron galardonados otros cinco premiados:

En la categoría Empresa: el Corte Inglés, por su compromiso con la reducción de las desigualdades y la inclusión de personas con discapacidad, integrando planes y acciones específicas en sus líneas estratégicas.

En la categoría Administración Pública: la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por su apuesta por la accesibilidad en el voto de las personas con discapacidad visual, no solo mediante el voto en braille, sino reforzando la participación inclusiva en la vida democrática.

En la categoría de ONG, Entidad o Asociación: el Hospital San Juan de Dios de León, por el proyecto ‘Cartas que acompañan. La Soledad no deseada’, una iniciativa de humanización que crea vínculos emocionales entre pacientes hospitalizados en situación de vulnerabilidad y la ciudadanía.

En la categoría Persona Física: María Jesús Fournier Calderón, reconocida por su “dedicación incondicional día y noche” a las personas que viven en la calle, convirtiéndose en un pilar fundamental y, en muchos casos, en su única referencia.

Los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 ponen en valor el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva. La entrega de los galardones se celebrará en las próximas semanas.