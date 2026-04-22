Premio «Investiga a los que investigan» al colegio de Las Agustinas de León

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El Aula Magna San Isidoro de la Universidad de León (ULE) ha acogido la Gala Final de la tercera edición del Programa Contact «Investiga a los que investigan», que premió al equipo integrado por Valeria Fernández Granados, María Gago Moral y María Báez da Motta, en representación del Colegio San José Agustinas Misioneras de León. Presentaron una infografía sobre la trayectoria y trabajo desarrollado por la investigadora de la ULE Silvia González Rojo.

El acto fue conducido por Natalia Martínez Reyes, doctora en Ingeniería y Biosistemas por la ULE, y acudió Santiago Gutiérrez Martín, cicerrector de Investigación y Transferencia, y José Carlos Alonso Marcos, director de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem).

Participaron 270 estudiantes de bachillerato de 15 centros de la comunidad y 16 científicos de las cuatro universidades públicas.

El premio se enmarca en la iniciativa «Contact», una propuesta de transferencia social que busca poner en contacto a estudiantes de primero de bachillerato de CyL con investigadores de diversas áreas de conocimiento de León, Burgos, Salamanca y Valladolid.