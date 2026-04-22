Premio «Investiga a los que investigan» al colegio de Las Agustinas de León
La Universidad acogió la gala de "Contact" en la que participaron 270 estudiantes de bachillerato de 15 centros de la comunidad y 16 científicos de las cuatro universidades públicas
El Aula Magna San Isidoro de la Universidad de León (ULE) ha acogido la Gala Final de la tercera edición del Programa Contact «Investiga a los que investigan», que premió al equipo integrado por Valeria Fernández Granados, María Gago Moral y María Báez da Motta, en representación del Colegio San José Agustinas Misioneras de León. Presentaron una infografía sobre la trayectoria y trabajo desarrollado por la investigadora de la ULE Silvia González Rojo.
El acto fue conducido por Natalia Martínez Reyes, doctora en Ingeniería y Biosistemas por la ULE, y acudió Santiago Gutiérrez Martín, cicerrector de Investigación y Transferencia, y José Carlos Alonso Marcos, director de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem).
Participaron 270 estudiantes de bachillerato de 15 centros de la comunidad y 16 científicos de las cuatro universidades públicas.
El premio se enmarca en la iniciativa «Contact», una propuesta de transferencia social que busca poner en contacto a estudiantes de primero de bachillerato de CyL con investigadores de diversas áreas de conocimiento de León, Burgos, Salamanca y Valladolid.