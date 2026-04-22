Vendo piso con okupas dentro

En algunos casos, son verdaderas gangas. En otros, el precio se ajusta al mercado. En todos hay un pequeño inconveniente sin importancia: hay inquilino dentro. Es un mínimo detalle.

La provincia de León dispone de al menos una docena de inmuebles a la venta en los que se reconoce la condición de okupado de forma ilegal. Las cuantías oscilan entre los 7.500 y los 200.000 euros.

Existen dos formas de vender un inmueble con okupas: El propietario puede encargarse de desocuparlo, recurriendo al proceso de desahucio y luego vender el piso. También se puede vender la casa y que el comprador realice el desalojo.

Dependiendo de la fórmula que se escoja, según el portal idealista.com, el proceso y la venta difieren enormemente. En el caso de que se venda la casa con okupas, el precio de venta será muy inferior al de mercado (algunos expertos estiman que puede ser entre un 40-60% inferior). En el caso de que el propietario decida realizar el desahucio, tendrá que asumir esos costes y destinar cierto tiempo a la resolución del conflicto, pero luego podrá vender la casa al precio que le corresponda.

Un piso con okupas tiene muchos menos interesados que el de una vivienda libre: no todas las personas están dispuestas a pasar por un desalojo o necesitan la casa para entrar a vivir en pocos meses. Por ello, el proceso de venta será más lento que el de una vivienda normal.

Además, una complejidad a la que se enfrenta el vendedor de un piso okupado es la imposibilidad de tasar el inmueble, ya que no se podrá tasar «in situ», pues normalmente los inquilinos no dejarán entrar al inmueble al experto. Habrá que recurrir a las herramientas de tasación online para poder realizar la gestión.

El más barato de los que se venden ahora mismo en León, es un chalet adosado en la calle Real de Villaturiel. Tiene patio y interior, habría que reformarlo totalmente, pero se anuncia ubicado a solamente 10 minutos de León y en una zona muy tranquila. Advierte el anuncio que no se atiende a agencias y que solamente está abierto a particulares. Sale a la venta por un precio de 7500 € y tiene 68 m².

Por 28.000 € se puede adquirir un bajo sin ascensor de cuatro habitaciones en la avenida de Fabero del barrio ponferradino de Flores del Sil. No hay acceso al interior y el reclamo advierte de que las fotografías que se presentan pueden no ajustarse al estado actual. No se cobra comisión de intermediación, eso sí. Tiene 121 m².

35.000 € se piden por un piso en la plaza de Pablo Neruda ubicada en Oteruelo. Son dos habitaciones con 89 m² en la tercera planta de una construcción exterior sin ascensor. La disponibilidad es inmediata, con la pequeña particularidad de que antes hay que sacar del interior a la persona que está viviendo ilegalmente.

Un poco más caro resultaría un piso en la calle Rafael María de Labra de la capital. Cuesta 49.000 € y son dos habitaciones con 63 m². Se trata de un semisótano exterior sin ascensor y se advierte de la imposibilidad de visitarlo porque se encuentra ocupado ilegalmente.

75.000 € costaría un piso en la calle San Fructuoso de la zona alta de Ponferrada. Tiene dos habitaciones y 79 m². Es un segundo piso sin ascensor y también se desconoce el estado real de la vivienda por razones obvias.

En la localidad berciana de Molinaseca, hay un chalet adosado en la travesía Manuel Fraga, que sale a la venta por 90.000 €. Tiene garaje, cuatro habitaciones y 182 m². Se trata de un inmueble posesión y sin acceso al interior, que se advierte ocupado ilegalmente, pero por el que tampoco se cobra comisión de intermediación.

Ya en la capital, un piso en La Asunción, a la altura de la calle Peña Pinta está a la venta por 99.000 €. Son tres habitaciones con 79 m² y se oferta como una oportunidad única para aquellos que buscan un espacio con potencial. « Descubre tu nuevo hogar en la encantadora zona de Mariano Andrés «, señala el reclamo.

Camponraya pone a la venta un chalet independiente en la calle del campo por 147.000 €. Se presenta con una sola habitación y 359 m² porque se trata de una casa de pueblo. Tampoco tiene los suministros debidamente contratados, según se señala en lo que es ya una declaración de intenciones.

La zona de Cuatrovientos en Ponferrada ofrece un chalet variado en la Calle Canal con cinco habitaciones y 267 m². Tiene un precio de salida de 170.000 € « que está por debajo de su precio«. Se ofrecen «condiciones especiales» y es un inmueble con alto potencial «, según señala el reclamo.

El inmueble de mayor valor en la provincia es un chalet pareado en la avenida Conde de Ansúrez de Sahagún, con cinco habitaciones, garaje incluido y 200 m². Sale a la venta por 240.000 € y tiene parquet flotante en vengué, escalera de mármol beige, vestidor en la habitación principal y cuarto de baño. También hay un jardín amplio y fresquera en el exterior.