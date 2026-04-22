Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno del Senado ha aprobado hoy, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), dos conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso de los Diputados por la eliminación de dos enmiendas aprobadas por la Cámara Alta en la ley de multirreincidencia.

Los populares han calificado la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez como un “abuso de poder manifiesto” y una “corrupción institucional” que supone gobernar “contra el Parlamento” y vulnera la Constitución. El portavoz adjunto del GPP, Antonio Silván, ha calificado lo ocurrido como “extraordinariamente grave”. “El Gobierno Sánchez ya no sólo gobierna al margen del Parlamento, sino que lo hace contra el Parlamento”, ha afirmado.

Silván ha explicado que el Senado debatió, votó y aprobó por mayoría absoluta dos enmiendas en materia de multirreincidencia. El Gobierno intentó vetarlas alegando un supuesto impacto presupuestario, pero la propia Cámara Alta rechazó ese veto por infundado. Sin embargo, las enmiendas fueron finalmente eliminadas antes de llegar al Pleno del Congreso.“Esto se ha convertido en una costumbre involucionista, así de sencillo y así de autoritario. Borrar enmiendas no es técnica parlamentaria, borrar el Senado no es interpretación jurídica, es una alteración consciente del procedimiento legislativo, una auténtica aberración constitucional”, denunció Silván.

El senador popular recordó que el artículo 90 de la Constitución establece que el Senado, como Cámara de segunda lectura, puede enmendar y que es el Pleno del Congreso quien debe decidir, no la Mesa ni el Gobierno. Además, criticó el uso “desnaturalizado” del veto presupuestario, ya que los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados datan de diciembre de 2022. “Se ha impedido deliberar y votar, vulnerando derechos fundamentales de diputados y senadores, lo que afecta directamente al artículo 23 de la Constitución”, añadió, en referencia a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional.

Por su parte, el senador por Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador denunció “el abuso de poder manifiesto de Pedro Sánchez, que es ya descarado”. “Es una corrupción institucional que utiliza el poder a su servicio y no al de los ciudadanos, un permanente abuso y una violación del Estado de derecho”, señaló. Rodríguez Comendador exigió a los socialistas “aceptar la realidad de que no tienen mayoría en las Cámaras” y les advirtió que no pueden “utilizar las instituciones a su antojo”. “Las normas y las leyes se cumplen y no se interpretan a modo según le convenga al Gobierno”, añadió.

Los populares alertaron de que ha existido “una acción perfectamente dirigida” por parte del Gobierno para impedir la votación de los textos aprobados en el Senado, que tenían “expectativa razonable” de ser ratificados en el Congreso.“El problema de fondo es que el Gobierno no tiene mayoría sólida, no tiene presupuestos, no tiene estabilidad y ha optado por una vía muy peligrosa: controlar el procedimiento para controlar el resultado”, advirtió Silván.

Ambos senadores coincidieron en que estos conflictos de atribuciones “no son una opción, son una obligación institucional y democrática”. “Si hoy no reaccionamos, mañana y pasado mañana esto se repetirá”, señalaron.“Hoy decidimos qué tipo de democracia queremos: una donde el Parlamento debate, vota y decide, o una donde el Gobierno borra lo que no le gusta, impide votar y sustituye al Parlamento”, concluyó el PP. La aprobación de estos dos nuevos conflictos de atribuciones se suma a la decena de recursos similares que el Senado, controlado por mayoría absoluta del PP, ha impulsado esta legislatura contra el Gobierno y el Congreso.