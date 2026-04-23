Las terapias avanzadas postulan a Ibioleón como el hub de la medicina del futuro

León se consolida como el laboratorio de la medicina de precisión de la mano del Instituto de Investigación Biosanitaria (Ibioleón). Bajo el paraguas de este centro, la provincia está creando un ecosistema de investigación que utiliza la complejidad de las patologías minoritarias como plataforma de lanzamiento para adaptar los tratamientos sanitarios a cada paciente como si se probara un traje.

Y la jornada impulsada ayer por Ibioleón en el Hospital sirvió para certificar esa metamorfosis silenciosa pero imparable hacia la medicina a la carta. Para que nadie se quede atrás, los especialistas y pacientes participantes reclamaron la activación del Plan Integral de Enfermedades Raras de CyL (Piercyl). El vicepresidente de la Federación de Enfermedades Raras, Santiago de la Riva, fue tajante al calificarlo como un plan «premiado pero parado».

Su puesta en marcha no se reclama solo como una cuestión de justicia social para ese 8% de la población que convive con patologías poco frecuentes, más de 10.000 en León, sino que aportaría la infraestructura necesaria para que el talento leonés no emigre. «Necesitamos que el Piercyl arranque ya para mejorar la calidad de vida y simplificar el laberinto burocrático de las familias», afirmó.

El doctor Fernando Escalante, hematólogo y motor del evento, elevó el discurso hacia la estrategia de Estado. Con un 25% de los ensayos clínicos en España ya centrados en enfermedades raras, León reclama su cuota de protagonismo. «La investigación no es un gasto, es una inversión en soberanía sanitaria», indicó, aunque reconoció que la falta de registros genéticos —el petróleo del siglo XXI— emerge como el último obstáculo para atacar las enfermedades raras. De ahí que Ibioleón se quiera adelantar con estudios observacionales para que la provincia se convierta en un gran laboratorio de datos del que partir para investigar.

Parte del público asistente a la jornada sobre enfermedades raras.P.I.

Una tarea a la que contribuye la llegada del secuenciador masivo de nueva generación de casi 400.000 euros al Hospital leonés. En esa medicina a la carta, además de la terapia genética, también se avanza en la celular y la ingeniería de tejidos para atajar las enfermedades graves. Algo que arroja buenos resultados en leucemias, linfomas y para reparar o regenerar tejidos corporales.

De hecho Ibioléon ya trabaja en red para la reprogramación del sistema inmunitario gracias a terapias Car-t para leucemias raras y para aprender a rediseñar la vida para combatir el cáncer y enfermedades autoinmunes de forma personalizada.

Y si las Car-t forman la artillería, el estudio del secretoma se convierte en la diplomacia celular. Ibioleón lidera la investigación en vesículas y proteínas que permiten regenerar tejidos sin trasplantes, una solución clave para el envejecimiento y la cronicidad.

Con 38 grupos investigadores de elite, Ibioleón ha demostrado que posee ya la capacidad técnica y el músculo científico para liderar la medicina de precisión. Al programar la jornada, el instituto quiso dar visibilidad a los enfermos con patologías raras y a la importancia de trabajar en equipo para llegar a identificar qué tienen. «Si conseguimos unir esfuerzos, tiene que significar avances en la investigación, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y mejora de vida de estas personas, no solo para alargar su vida, sino para ensancharla», recalcó.

Reclaman poner en marcha el Piercyl

El Hospital de León se convirtió ayer en el altavoz de las enfermedades raras con una jornada marcada por la reivindicación y la ciencia, donde se reclamó poner en marcha el Plan Integral de Enfermedades Raras de CyL.

Santiago de la Riva, vicepresidente de Feder, recordó la especial dificultad de los pacientes en zonas rurales, quienes a menudo deben enfrentarse a «siete u ocho citas mensuales con diferentes expertos», un laberinto burocrático y asistencial que el plan integral debería simplificar.

El acto también contó con el respaldo de la Cultural y Deportiva Leonesa. «Para nosotros es clave colaborar para dar la visibilidad que este colectivo necesita. No se trata solo de la parte sanitaria, sino de la integración educativa, social y cultural de los enfermos y sus familias», indicó Goyo Chamorro.