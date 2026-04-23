La Academia Leonesa de Gastronomía ve «opacidad» en Productos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia Leonesa de Gastronomía critica que la gestión «con opacidad» que ejerce la Diputación de la marca Productos de León. La entidad incidió en que «la Diputación de Valladolid destina 1,2 millones de euros a su marca agroalimentaria, gestiona 552 empresas adheridas formalmente y acudió en 2025 al Salón Gourmets con stand propio y showcooking de chef con Estrella Michelin, y en 2026 a Alimentaria Barcelona con stand propio y 13 empresas», mientras que su homóloga leonesa «destina entre 350.000 y 400.000 euros a Productos de León, no publica ningún censo formal de empresas adheridas y no estuvo en ninguna de esas ferias». «Estas son dos diputaciones provinciales de Castilla y León. Una ha construido una plataforma comercial. La otra, un evento anual», resumieron.

El análisis planteado por la Academia Leonesa de Gastronomía incide en que «León posee uno de los patrimonios agroalimentarios más ricos y reconocibles de la península Ibérica: Cecina de León, Queso de Valdeón, Botillo del Bierzo, vinos del Bierzo y León, legumbres con IGP, morcilla, miel, etcétera». Este «catálogo, con la estrategia adecuada, podría competir en cualquier escaparate gastronómico nacional e internacional», señalan desde la entidad, que resuelve que «el problema no está en el campo ni en las bodegas», sino que se halla «en la gestión institucional de la marca llamada a proyectarlo».

La crítica se apoya en «un análisis comparativo de Productos de León frente a seis marcas públicas de referencia nacional: Tierra de Sabor (Junta de Castilla y León), Reyno Gourmet (Gobierno de Navarra), Alimentos de Aragón (Gobierno de Aragón), Alimentos de Extremadura (Junta de Extremadura), Gusto del Sur (Junta de Andalucía) y Alimentos de Valladolid (Diputación de Valladolid)». «El resultado es tan claro como incómodo: Productos de León ocupa la última posición en prácticamente todas las dimensiones relevantes. Y todo ello se financia con dinero de los ciudadanos de la provincia», sentencian desde la entidad, que subraya que la marca leonesa presenta «cero ferias internacionales de primer nivel en 2025-2026, cero memorias anuales de actividades publicadas por la Diputación de León y cero acuerdos con grandes superficies documentados fuera de la provincia».

Frente a esos «tres ceros», la Academia Leonesa de Gastronomía insiste en que «el resto del grupo analizado presenta presupuestos de entre 1,2 y 5,8 millones de euros, censos formales de entre 115 y 900 empresas adheridas y presencias consolidadas en las principales ferias agroalimentarias europeas». Estois datos contrastan con la actividad de la Diputación, que «destina a Productos de León entre 350.000 y 400.000 euros anuales sin publicar ningún documento que relacione esa inversión con resultados medibles: ni contactos generados, ni mercados abiertos, ni referencias en lineales, ni empresas adheridas registradas». «No hay memoria anual. No hay padrón de adheridos. No hay métricas de ningún tipo. No existe ninguna otra marca del grupo analizado —ni autonómica ni provincial— que gestione fondos públicos sin rendir cuentas públicamente. Productos de León es la única excepción, y esa opacidad no es un detalle administrativo: es un problema de fondo que blinda la ineficiencia ante cualquier escrutinio externo», reseñan.

En el comunicado, resumen que «la Academia Leonesa de Gastronomía está, y seguirá estando, a disposición de la Diputación, de cualquier administración pública y de cualquier productor o agente del sector que desee abrir un diálogo constructivo». Como inicio, exigen que «la Diputación publique antes de que acabe 2026 un padrón formal de empresas adheridas y una memoria de actividades con métricas verificables». Todas las demás marcas analizadas lo hacen —incluyendo una que ni siquiera existía hace tres años—. No existe ninguna razón para que León sea la única excepción. Porque ese dinero no es de la Diputación. Es de todos los leoneses.