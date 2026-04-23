El leonesismo social sale a la calle para reivindicar la autonomía en el V Caminu la Llibertá

Publicado por Elena F. Gordón / ICAL León Creado: Actualizado:

El leonesismo social, capitaneado por Conceyu País Llionés y Xuntaza Llionesista, salió hoy de nuevo a la calle para celebrar por quinta vez un 23 de abril el Caminu la Llibertá, en una marcha reivindicativa y festiva que recorrió el centro de la capital para reclamar la autonomía leonesa y dar también visibilidad a las causas de diversos colectivos.

Un féretro del que al concluir la manifestación se sacó a un león acompañó un recorrido en el que el folclore leonés tuvo amplia representación para arropar a los asistentes, que además de numerosas banderas portaban carteles y pancartas con lemas como ‘León no es tierra de sacrificio’ o ‘Stop Biogás Cistierna’. Lemas y cánticos alusivos marcaron también el desfile con frases como ‘Leoneses somos, fuimos y seremos, por castellanos nunca pasaremos”.

El presidente de Conceyu, Carlos Cerra, recordó que la defensa del territorio es otra de las reivindicaciones de esta movilización. “Que no nos conviertan en una colonia a esquilmar. Esta tierra no es tierra de sacrificio, es la lucha, siempre con el objetivo claro de la autonomía leonesa, para en nuestras manos tener el presente y llegar a un futuro próspero y nuestro”, manifestó. El V Caminu, añadió, es “una contrafiesta a una fiesta que no es nuestra, que nos sentimos y que además nos imponen. Pues aquí estamos, seguimos hasta la libertad”.

El vicesecretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, señaló que “hoy más que nunca sigue siendo necesario reivindicar un cambio del marco territorial y hay que decirles a los ciudadanos de una vez por todas que hay que unirse para salir de esta comunidad autónoma”.

“Está organizado por un movimiento social, pero digamos que el brazo político de esta reivindicación es la UPL y no podíamos estar en otro sitio” remarcó al inicio de una marcha que según datos de la Policía Local reunión a unas 1200 personas.

Tampoco faltó un habitual de las movilizaciones leonesistas, el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, ni el alcalde de León, José Antonio Diez, quien dijo que siempre estará cerca de “todos aquellos que reivindican, luchan y pelean y ponen voz a lo que es el sentimiento, yo creo que ampliamente mayoritario de la ciudadanía”. El también líder local de los socialistas, preguntado por su apoyo a los planteamientos leonesistas apuntó que la aspiración de una autonomía propia se ajusta plenamente a derecho. “Yo no sé si leonesista o no, yo soy evidente leonés, pero sobre todo soy constitucionalista, porque lo que estamos reclamando y reivindicando ante todo es una constitución legal y constitucional”.