La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en León para este viernes

La lluvia, protagonista de este viernes en León.Virginia Moran

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende el aviso amarillo por lluvias y tormentas a todo el territorio de Castilla y León para la jornada de mañana, 24 de abril.

La información que facilita indica que podrían producirse durante toda la jornada tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento localmente fuertes o muy fuertes, como recoge Ical.

Asimismo, la AEMET indica que puede llover por todas las provincias de la Comunidad, con acumulaciones de 15 milímetros a la hora.