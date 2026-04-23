La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en León para este viernes
Las tormentas pueden llegar acompañadas de granizo y rachas de viento localmente fuertes o muy fuertes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende el aviso amarillo por lluvias y tormentas a todo el territorio de Castilla y León para la jornada de mañana, 24 de abril.
La información que facilita indica que podrían producirse durante toda la jornada tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento localmente fuertes o muy fuertes, como recoge Ical.
Asimismo, la AEMET indica que puede llover por todas las provincias de la Comunidad, con acumulaciones de 15 milímetros a la hora.