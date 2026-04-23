Una de las leonesas que quiere entrar en el Dulce Nombre de Jesús Nazareno: «Al obispo le pido que intermedie si le parece una propuesta justa»

No quieren ni fotos ni figurar con sus nombres. Optan por el anonimato. Han dado la cara en la cofradía a la que quieren pertenecer. En la secretaría del Dulce Nombre de Jesús Nazareno saben sus nombres y apellidos porque con ellos han registrado su solicitud, la primera vez en la historia que una mujeres lo hacen de manera oficial. Quieren entrar en el Nazareno, hasta ahora exclusivamente de hombres.

«Un día dije «cualquier día me pongo la túnica de Saúl y salgo en la procesión, y me da igual, voy tapada y no me conoce nadie» y una amiga me preguntó, pero ¿por qué te tienes que esconder? Y es verdad, ¿por qué me tengo que esconder? Eso es lo que me empujó a hacerlo, a presentarme en la cofradía para ser parte de ella». Eso, explica, «y una necesidad espiritual, no lo sé explicar bien, lo necesito de una manera profunda».

Las dos mujeres que han dado el paso, las primeras, lo tienen claro. Y quieren seguir los mismos pasos aunque no se conocen de nada. «De momento voy a espera su respuesta. Me han prometido que me van a contestar y es lo que espero. Tengo fe en ellos. Confío plenamente en la cofradía, en ellos. Es una cofradía religiosa que, creo, tendrán unos valores religiosos y humanos y estoy convencida de que van a leer mi propuesta, me va a escuchar, van a atender mi solicitud», dice una de ellas. «Yo también confío en la cordura y los valores que tiene la cofradía», dice la otra.

«Se trata de cambiar unos estatutos, nada más. La vida no es inmóvil, se cambian leyes, constituciones, costumbres... la sociedad evoluciona. Estoy segura de que ellos también van a hacerlo», explica una de las leonesas que quiere ser «hermanita de Jesús». «Y es que además en los estatutos no figura que tengas que ser hombre», apostilla la otra.

«Siento devoción por el Nazareno pero como soy mujer no puedo pertenecer a su cofradía», añade. «No encuentro una explicación lógica a toso esto. Llevo años viendo procesionar a mi familia y yo como mujer no puedo hacerlo. Es la carta de Reyes, tu padre la escribe, tu hermano, tus primos, tu vecino, tus amigos pero yo no porque soy mujer, yo no la puedo escribir, me quedo sin regalo», razona.

Tampoco encuentra explicación la otra mujer que ha solicitado el ingreso. «Que digan que lo hacemos por fama... si yo me pongo una túnica y un capillo nadie sabe si soy mujer u hombre», dice. «Que me digan que salga de mantilla, yo salgo de mantilla en dos cofradías pero soy hermana y es mi elección coger la mantilla», añade.

Sus amigos y sus familia la apoyan. «A mí no todo el mundo», cuenta la otra mujer. «Lo dices en sociedad, cuentas que vas a hacer esto y no lo entienden, te recriminan que no respetas la tradición. ¿A que ya no tiramos la cabra por el campanario, a qué ya no lo hacemos? Pues era una tradición», apostilla.

«Yo estoy orgullosa de ser sucesora de Lorenza, Juana, Isabel, María y Tomasa Vega», dice. Se refiere a Lorenza Suárez, Juana Rebolledo, Isabel Campelo, María Burgos y Tomasa Vega, «cofradas», que figuran así en el Libro de Ordenanzas y cuentas (1788-1847) del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, donde hay constancia histórica de la presencia activa de las mujeres. «Y estoy orgullosa de las mujeres del Mercado. Yo recuerdo a mi abuela toda la vida de alumbradora, con el velo en la cabeza y la vela entre las manos, la procesión de las mujeres, y ahora resulta que cortan los hombres el acceso a las mujeres al único paso, al de la Virgen. Es inaudito, vamos».

Desmonta además que haya tomado la iniciativa después de la crisis de Sagunto, en donde el Gobierno de España anunció en marzo de este año la revocación de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a su Semana Santa tras el rechazo de la Cofradía de la Purísima Sangre a integrar mujeres en sus procesiones. Y lo hace con papeles. Los mismos que ha presentado por segunda vez en la secretaría del Dulce Nombre. La primera vez, el 5 de abril del año pasado. «No me la recogieron», explica. El escrito que ha presentado ahora lleva dos fechas, la del 5 de abril de 2025 y la de 21 de abril de 2026. La otra petición se envió por Internet el 15 de abril a las 8.27 horas de la mañana a través de la dirección jesusnazareno@jhsleon.com. La petición de las dos mujeres es un hecho histórico. Por primera vez, las mujeres solicitan de manera oficial ingresar en la cofradía que custodia la imagen más venerada de la Semana Santa de León, el Nazareno.

«Yo entiendo a las mujeres, a las hijas, hermanas, novias, esposas y madres de los papones del Dulce Nombre. Yo creo que ya ni lo intentan. Les han dicho tantas veces que no que simplemente lo han aceptado. O quizá no quieren incomodar a sus familias o a la sociedad. Están resignadas a que todo sea así y siga siéndolo pero yo creo que no, que hay que moverse para que las cosas se muevan. Sólo es dar cabida a los nuevos tiempos, más razonables», razona.

«Al obispo le pido que intermedie si le parece una propuesta justa, que nos ampare. Es el obispo de todos, de los hombres y de las mujeres», dice. «Y a la cofradía, que modifique unos estatutos y costumbres rancias y que prevalezca la igualdad de género y de derechos, sólo pido eso».