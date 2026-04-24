El Gobierno alarga el acuerdo de Defensa y Aena para el aeropuerto sin el ILS a la vista

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Aena para que los aviones civiles puedan operar en las instalaciones militares se alarga un año más. Ambas partes han suscrito una modificación del último convenio para alargarlo por un año adicional. El último fue firmado hace cuatro años y en la adenda de la prórroga se establecen las claves de reparto y condiciones de compensación de los costes, en los que sólo se tienen en cuenta las actuaciones realizadas hasta la fecha, por lo que no se contempla una mejora en el ILS, el sistema de ayuda a los pilotos que no es capaz de dar la suficiente cobertura en situaciones de mala visibilidad, con lo que con niebla o lluvia intensa, los vuelos son desviados, principalmente a Asturias.

Hace justo un año que Defensa rearmó la capacidad del Aeródromo Militar de León para convertirlo en base aérea y así hacer frente a una mayor operativilidad para el desembarco de los drones Sirtap, que operarán tanto el Ejército de Tierra como el del Aire y del Espacio con la creación del Grupo 24. Este salto en principio no afectará a las operaciones civiles, que, sin embargo, sí se ven condicionadas por la escasa capacidad del Instrumental Landing System, el sistema de instrumental de aterrizaje que es un apoyo fundamental para los pilotos en condiciones adversas.

En poco más de un mes, nada más comenzar este año, se desviaron cuatro vuelos y se cancelaron tres operaciones, según confirmó la propia Aena, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, lo que pone en entredicho la seguridad y las garantías que el ILS ofrece a los pilotos, que son quienes valoran y finalmente toman la decisión de realizar tanto el despegue como el aterrizaje.

Las últimas inversiones realizadas hasta ahora en las instalaciones aeroportuarias leonesas —sin incluir las militares que se destinan exclusivamente para el aterrizaje de los drones Sirtap— y que forman parte del proceso de amortizaciones vinculadas al convenio entre Defensa y Aena arrancan en 2005, con la ampliación de la pista de vuelo y la plataforma y en total suman 47,5 millones de euros. De esta cuantía, el mayor importe se lo ha llevado, precisamente, el alargamiento de la pista, que copa 43 millones y que se incluyen en el proceso de amortización por parte de Aena y cuyo pago se alargará hasta 2032. La última inversión, hace tres años, fue la adecuación del drenaje, que no llegó a los 200.000 euros, y que tiene de plazo para extinguir la deuda hasta 2042.

Media docena

En el caso de la amortización que tiene que realizar el Ejército del Aire y del Espacio, afecta a la remodelación de la Torre de Control, cuya obra comenzó en 2019 para darle una planta más y mejorar la visibilidad de los controladores aéreos. Este personal siempre es militar, tanto para las operaciones civiles como las que están vinculadas al ejército. De hecho, los vuelos civiles en las pistas leonesas están condicionados al horario castrense. La inversión a amortizar es de 615.764 euros y no se hará, con una amortización anual del 4%, hasta 2043.

En el mismo convenio que León están otras bases militares abiertas al tráfico civil como son las de Villanubla, Albacete, Matacán y Talavera, junto con el aeródromo de Zaragoza. En todas ellas se contemplan estas amortizaciones a largo plazo y se informa de que el convenio, firmado en 2022, tiene una duración de cuatro años, con la posibilidad de ampliarse otros cuatro más. En la adenda firmada el pasado mes, las dos partes, Defensa y Aena, acuerdan una ampliación de un año para todas las bases. En el caso de León, las primeras operaciones civiles fueron en junio de 1999, tras el acuerdo entre ambas partes y que permitía esa apertura de las instalaciones militares a las operaciones civiles.

Sin levantar el vuelo

En las últimas estadísticas que lanza Aena sobre los usuarios de los aeropuertos, a nivel autonómico, León es el único que crece, aunque ligeramente. Tras el abandono de Ryan Air de Valladolid, las instalaciones pucelanas no remontan, pero las limitaciones de las leonesas tampoco le permiten levantar el vuelo y captar más pasajeros. Las mercancías siguen a cero, a pesar de que existe un movimiento social para conseguir el posicionamiento del Aeropuerto de León en este sector, con alternativas para mejorar incluso las conexiones con los principales polígonos industriales de la provincia. Un ILS con más capacidad, el actual es de categoría I, la más baja del mercado, abriría las posibilidades de las instalaciones leonesas. De momento, las fuentes consultadas apuntan a que el sistema es acorde a las necesidades de León y que de momento no se plantea su renovación.