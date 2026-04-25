Una corona de laurel por todos los héroes leoneses

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La gesta del coronel Luis de Sosa volvió a ser recordada ayer en León. Una reivindicación histórica para los héroes leoneses de 1808, como recuerda el acta del Ayuntamiento de León de aquel 24 de abril que recoge cómo un grupo de ciudadanos se levantó contra los franceses en auxilio del rey Fernando VII. Este año, como consecuencia de las obras en el casco histórico, la cita comenzó frente a la Catedral y, desde allí, los participantes en la cita, convocados por ComunidadLeonesa.ES (Coordinadora de Organizaciones, Asociaciones y Colectivos), se trasladaron hasta la plaza Mayor, donde se leyó el manifiesto y se colocó, en el consistorio viejo, la corona de laurel en recuerdo de los héroes leoneses de todos los tiempos. La música tradicional animó el encuentro que se enfundó en las banderas con el león rampante.