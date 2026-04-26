Ocho siglos de cabezazos en León, con el burro, Urraca y entradas "para no rascarse la faltriquera"

León acoge la tradicional ceremonia de Las Cabezadas, que este año enfrenta al abad del Cabildo de san Isidoro, Luis García, y a la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino OrejasPeio García

Como manda el calendario —ese que dice que el último domingo de abril León se pone de gala—, la ciudad ha revivido la ceremonia de Las Cabezadas. Un rito que mezcla fe, testarudez leonesa y una coreografía de reverencias que ríete tú de los protocolos de Buckingham.

Para entender por qué hoy la concejala Camino Orejas se ha visto envuelta en esta batalla dialéctica con el abad de San Isidoro, Luis García, hay que viajar a 1158, como recordó la síndica municipal. Por aquel entonces, León estaba seco y como último recurso, sacaron las reliquias de San Isidoro a pasear.

Cuenta la leyenda que al llegar a Trobajo del Camino, el Santo se puso a "llorar" lluvia, pero también se puso... pesado. Literalmente. Los restos se volvieron tan inamovibles que ni mil hombres podían con ellos. Fue la Infanta Doña Sancha quien, tras tres días de ayuno y la promesa de no volver a sacar al Santo de su casa, logró que el arca recuperara su peso pluma (el suficiente para que cuatro niños la llevaran de vuelta).

Desde entonces, el pueblo de León acude a agradecerle a San Isidoro su ayuda, "no por obligación ni mandato, sino por respeto y gusto", remarcó Orejas, quien ironizó que este año, "con tanta lluvia, estuvimos tentados de no venir y nos planteamos hasta subir a Asturias a ver si la Virgen de la Cueva nos ayudaba a parar el agua".

El síndico del Cabildo reconoció que "con este invierno, bien podríamos pedir el milagro inverso", pero incidió en las crónicas de Lucas de Tuy un siglo después del acontecimiento histórico que explican la reacción del rey Fernando II. Enfadado por sacar los restos de San Isidoro, castigó al pueblo de León a construir un monasterio "a sus expensas y como lo mayor incluye lo menor, el Foro que cumple la ciudad con el cirio y los hachones forma parte de esa obligación impuesta a los leoneses".

Camino Orejas corrigió que "las tradiciones se celebran", de los 10 kilos de los trajes tradicionales con los que bailan las leonesas o los 30 de los pendones, y de la antigua feria de ganado de San Juan "que hoy son 11 días de fiesta y cultura". Para que el síndico isidoriano "no se rasque la faltriquera", le regaló entradas para el Festival solo Música, "el único de pago", que García agradeció porque ya sabe "que es verdad que no nos gusta rascarnos la faltriquera".

García le regaló una leyenda del burro que veía siempre azul la yerba y el tigre, que lo negaba. Al acudir ante el rey león por la disputa, castigó al tigre por haber perdido el tiempo discutiendo con un necio. "Y no digo yo, que se identifique con alguno de estos animales, pero el pueblo de León viene por obligación y esperemos que no pasen 900 años para recuperar la memoria, como sucedió con Urraca, que fue calificada de vengativa, lujuriosa y traidora en su época y tras nueve siglos, se la reconoce ahora como audaz y buena reina".

Orejas reconoció que es mejor "debatir con respeto que enfrentarse", y lanzó esa esperanza a los conflictos actuales. Así que el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro se convirtió en el escenario de un "combate" de guante blanco donde el abad Luis García Gutiérrez defendió con orgullo clerical que la entrega de un cirio de arroba y dos hachones de cera es una obligación (Foro) y la síndico municipal, Camino Orejas, insistió en que es un regalo voluntario del pueblo (Oferta).

Un hilo que lleva abierto desde el siglo XII y en el que nadie da su brazo a torcer. Tras un debate con ironía fina, decidieron lo de siempre: que no están de acuerdo.

Tras la misa, en la plaza, frente a los imponentes pendones que daban color al cielo leonés, se celebró el acto de Las Cabezadas.

Representantes de la Iglesia y del pueblo se despidieron con tres reverencias exageradas, casi hasta tocar el suelo con la frente. Es el gesto que escenifica la paz momentánea; una forma elegante de decir: "Te respeto mucho, pero sigo teniendo razón yo".

Con la comitiva regresando a San Marcelo y los pendones ondeando, León cierra otro capítulo de su historia. La sequía de 1158 terminó, pero el debate sobre la cera sigue más vivo que nunca. Nos vemos el año que viene para volver a no ponernos de acuerdo. Faltaría más.