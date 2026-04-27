El stop más peligroso de la capital leonesa

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Los cambios, a veces, van por detrás de las costumbres; por eso, el nuevo stop en González de Lama hace sudar a los conductores que salen de San Juan de la Cruz, aligerados por ese empujón a la movilidad de la continuidad de la ronda interior. No debería de haber más inconveniente, más duda de respuesta ante una orden de parar, si no fuera porque los que circulan por González de Lama ponen la costumbre por delante de las señales, verticales y horizontales, y aprietan la presión al que cree que corre a favor de preferencia. Un cruce de hábitos.