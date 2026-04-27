Una menor de tres años herida tras salirse de la vía un turismo por una balsa de agua en la LE-30

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

En la tarde de este lunes, las condiciones de la vía han provocado un aparatoso incidente vial en la circunvalación de la capital leonesa. Alrededor de las 17:42 horas, los servicios de emergencia recibieron una alerta informando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 9 de la carretera LE-30, dentro del término municipal de Valverde de la Virgen.

Según los primeros informes, el siniestro se produjo cuando el vehículo perdió el control al encontrarse con una balsa de agua acumulada en la calzada. El coche, que circulaba en sentido Armunia, no pudo evitar el hidroplaneo, lo que terminó desplazándolo fuera de la superficie de rodadura.

En el aviso inicial se solicitó de urgencia asistencia sanitaria para una menor de unos 3 años, quien presentaba dolores en la zona abdominal a consecuencia del impacto. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de León para regular la circulación y realizar el atestado, así como personal de Sacyl, encargado de la valoración y traslado de la pequeña.

Por el momento, las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante debido a la posible presencia de más acumulaciones de agua en la red de carreteras de la zona, especialmente en tramos con drenaje comprometido.