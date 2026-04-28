Un fuego provocado en naves junto al Faro reabre la herida de inseguridad en León

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Con 102 viviendas y 16 plantas más ático, el edificio El Faro no emerge solo como un hito visual en la avenida de Párroco Pablo Díez de Trobajo, sino que constituye el máximo exponente de la «ciudad vertical» de San Andrés del Rabanedo.

Y sus más de 230 vecinos saben que los Bomberos, con sus medios actuales, no lograrían llegar a los pisos más elevados en caso de fuego, porque el camión grúa con brazo articulado y escalera que manejan sólo alcanzaría la planta 13 o más bajas, si deben anclar el vehículo alejado de la fachada por la virulencia de las llamas.

Por eso, el nuevo incendio desatado el pasado fin de semana en las naves alaedañas al inmueble, que ocupaba la antigua vidriera, hizo saltar el sábado por la noche las alarmas y reabrió la herida de la inseguridad en ese entorno urbano. No en balde, El Faro es el inmueble más alto del alfoz de León y los vecinos de Trobajo volvieron a revivir escenas de tensión, según confiesan.

El incendio se declaró alrededor de las 21.30 horas en las antiguas naves situadas a la izquierda del gigante residencial que domina el cielo del municipio de San Andrés. Un residente dio la alarma al detectar una densa columna de humo que emanaba del inmueble abandonado. Al lugar se desplazaron rápidamente agentes de la Policía Local de San Andrés y posteriormente dos dotaciones de los Bomberos de León, quienes comprobaron que las llamas se concentraban en el interior de la nave. A pesar de la aparatosidad del humo y el historial de este recinto —donde ya se han registrado incidentes similares—, la Policía confirmó que en esta ocasión no residían personas en su interior y el fuego se dio por extinguido una hora después, de modo que no hubo propagación a los bloques colindantes y el suceso se cerró sin daños personales.

No obstante, este incidente vuelve a poner el foco en la seguridad de una zona urbana muy particular. El Faro, junto a otros cinco rascacielos de entre 11 y 16 plantas (como La Casona de Pinilla o las torres de Gran Capitán), dan cobijo a casi 3.000 personas.

vulnerabilidad técnica

Y la ubicación de este incendio junto a El Faro recuerda la vulnerabilidad técnica que suponen esas alturas. Unos «mastodontes» que suponen un reto para los Bomberos tanto para llegar a sus plantas más altas si se produjera fuego como en patios interiores de difícil acceso.

Estos edificios, que forjaron la identidad de Trobajo desde mediados del siglo XX para dar alojamiento asequible a trabajadores del ferrocarril y familias desalojadas de pueblos como Riaño, se enfrentan hoy al problema de la degradación de espacios industriales anexos.

Por eso los vecinos del barrio de Paraíso Cantinas y las zonas próximas a las vías de Renfe insisten en la necesidad de una solución definitiva para las ruinas de Cristalería Rodríguez o la fábrica de luz. Las causas del incendio del sábado están siendo investigadas, y las autoridades no descartan que el origen pudiera haber sido intencionado, un factor que aumenta la inquietud en una zona donde el urbanismo del siglo XX y el abandono industrial caminan peligrosamente de la mano.