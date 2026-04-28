León encabeza la rebelión médica con el 27,5% en huelga

Como ocurrió con los paros en febrero y marzo, la primera jornada de huelga de los médicos en León tuvo gran eco en la provincia, convertida en el epicentro de la protesta por el estatuto Marco en la Comunidad. Los datos oficiales de Sacyl confirman que los facultativos leoneses son los que más secundaron la convocatoria, con una participación que duplica la de otras provincias. Mientras que la media de seguimiento en CyL se situó en un 18%, León alcanzó un 27,5%, con 319 médicos en huelga solo en el turno de mañana. Este compromiso del colectivo médico provocó un impacto directo en la asistencia al suspender 1.703 consultas de las 5.653 de medicina familiar y pediatría canceladas en toda la autonomía, la cifra más alta con diferencia.

El parón también obligó a reprogramar 194 intervenciones quirúrgicas y más de 400 pruebas diagnósticas en los hospitales de Sacyl. El sindicato Médicos Unidos por Nuestro Derechos (MUD) ha convocado hoy y mañana a los profesionales y a la ciudadanía a dos manifestaciones para exigir mejoras estructurales y un estatuto digno. Señalan que el día más relevante será esta tarde, a las 19.00 horas, por la asistencia del presidente del Colegio de Médicos y del sindicato autonómico Cesm, José Luis Díaz Villarig. La masiva respuesta en León no es solo una estadística; es un síntoma del malestar profundo en el sector contra las directrices nacionales. «León ha demostrado que no está dispuesta a aceptar recortes encubiertos en sus derechos laborales ni en la calidad asistencial», señalan fuentes sindicales.