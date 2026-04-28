Transportes avanza en la elaboración del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia- León

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la redacción del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria Plasencia-León. Así se lo trasladó el secretario de Estado, José Antonio Santano, a varios diputados del Grupo Socialista de las provincias por las que discurre este corredor, en una reunión mantenida con los parlamentarios.

De conformidad con lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario, este informe, previo al eventual Estudio Informativo, incorpora un análisis inicial de alternativas, incluyendo tanto opciones de carácter estratégico como la alternativa de mantenimiento de la situación actual. Asimismo, contempla un estudio de la demanda y un análisis coste‑beneficio, que sirven de apoyo a la toma de decisiones sobre la ejecución de la actuación desde una perspectiva socioeconómica.

Los primeros trabajos realizados consistieron en la identificación de los condicionantes existentes en el entorno, para lo que fue necesario realizar un amplio número de solicitudes de información a los municipios afectados, cuyas respuestas sufrieron retrasos en muchos casos, lo que obligó a ampliar el plazo inicialmente previsto para este contrato. Todos los trabajos relativos al análisis de los antecedentes y del trazado de la línea clausurada, así como aquellos vinculados a los condicionantes están concluidos.

La relevancia del estudio de demanda como elemento clave para evaluar la viabilidad de la actuación exige una coordinación estrecha con múltiples actores e instituciones, requiriendo la ejecución de diversas actuaciones técnicas orientadas a garantizar un estudio riguroso y representativo de la realidad territorial, así como de los flujos de personas y mercancías. En este contexto, ya se llevó a cabo una amplia campaña de encuestas y obtención de información dirigida a viajeros, cargadores y transportistas, con el objetivo de caracterizar con precisión la demanda potencial del corredor.

Este proceso exigió, señalan desde el Ministerio, una elevada implicación de los principales agentes del sector y se extendió más allá de lo inicialmente previsto, lo que supuso una nueva ampliación del plazo del contrato debido a la necesidad de completar la recopilación y validación de la información obtenida, indispensable para asegurar la solidez de los resultados. Actualmente, se avanza en el análisis de la demanda y en la definición de las diferentes alternativas.