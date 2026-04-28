La Junta activa el Plancal en fase preventiva en toda la Comunidad ante el eclipse del 12 de agosto.JCYL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha acordado la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad (PLANCAL) desde este martes en todas las provincias ante el eclipse astronómico previsto para el próximo 12 de agosto, en concreto, el Gobierno autonómico ha activado el plan en Situación 2 como medida preventiva debido al previsible incremento de la movilidad y la concentración masiva de personas en diversos enclaves del territorio autonómico.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha señalado que el fenómeno será visible en gran parte del territorio autonómico, por lo que la Junta "busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión operativa del evento para evitar riesgos asociados a la seguridad de las personas y bienes".

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la identificación y selección de los municipios más adecuados para el visionado seguro, atendiendo a criterios de accesibilidad y capacidad de acogida. Asimismo, se ha activado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) como órgano de dirección y se ha iniciado la movilización de medios autonómicos en colaboración con otras administraciones.

La Administración autonómica ha subrayado la importancia de la planificación anticipada ante un escenario de emergencia de interés autonómico en fase preventiva. En este sentido, ha puesto en marcha acciones de información a la ciudadanía para promover medidas de autoprotección y asegurar un uso responsable de los servicios de emergencia durante la jornada del eclipse.

Finalmente, la Junta ha recordado la necesidad de respetar las indicaciones de los servicios de seguridad y seguir las recomendaciones oficiales para que el fenómeno pueda disfrutarse en condiciones de seguridad en toda la Comunidad.