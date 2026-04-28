Triana, condenada por matar a Isabel Carrasco, solicita cursar un máster de ingeniería aeroespacial y junto a su madre se traslada a la cárcel de Alcalá

Triana Martínez, hija de Montserrat González, la asesina confesa de Isabel Carrasco, cursará un máster en Ingeniería Aeroespacial en Madrid, motivo por el que Instituciones Penitenciarias trasladará a madre e hija a la prisión de Alcalá Meco en próximas fechas, a punto de cumplirse doce años del asesinato de la presidenta del PP en León.

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de cursar estudios diversos para preparar su vida profesional cuando concluya su condena, en mayo de 2034. También obra en ellas la esperanza en un permiso para Montserrat. Su pena se extinguirá en 2036. Actualmente ambas cumplen condena en Villabona (Asturias), a donde llegaron procedentes de Villanubla Valladolid) y Villahierro, en Mansilla de las Mulas.

El traslado, solicitado por las presas, ya ha sido concedido y se llevará a cabo en fechas próximas, según han confirmado a Efe fuentes judiciales en las últimas horas.

La madre, que confesó el crimen, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana a 20 años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco. Un jurado popular las consideró culpables. Sus penas no se han modificado a pesar de los recursos. Sí se incrementaron las de Raquel Gago, la tercera procesada, que pasó de cinco años en la Audiencia a doce en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y a 14 en el Supremo.

Triana Martínez, que ya disfruta de permisos penitenciarios desde hace casi un año, ve en la capital de España más oportunidades laborales de cara al fin de su condena. Se han producido al menos tres salidas en Gijón, según se ha constatado.

Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo.

Actualmente Triana Martínez sale de prisión entre tres y cuatro días cada mes en virtud del permiso que le fue concedido el pasado noviembre después de 14 negativas a las solicitudes realizadas por parte de su abogado desde 2022, que a su madre se le sigue negando.

Ambas condenadas han participado en un documental en el que hablan por primera vez desde la cárcel y que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 12 de mayo, el día del asesinato a tiros en plena calle de Isabel Carrasco, del que se cumplen 12 años este 2026.

Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” según el fiscal, Emilio Fernández, de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Montserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque "la había tomado con su hija", a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

"Era su vida o la de mi hija", afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento.

Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por parte de un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de 30 horas y que ya disfruta del tercer grado.