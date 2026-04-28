Comienzan los trabajos para dotar al parque de la Amistad y la tolerancia de una zona de calistenia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, continúa mejorando y adecuando los parques y espacios verdes de la ciudad. A este respecto, ya han comenzado los trabajos para dotar al parque de la Amistad y la tolerancia de una zona de calistenia. Una actuación enmarcada en un contrato para renovar diferentes espacios verdes del barrio de El Ejido con un presupuesto de 75.200 euros que incluye también actuaciones en el parque de la calle Batalla de Clavijo, donde se renovará el pavimiento amortiguador en la zona de juegos infantiles. Ambas actuaciones se han realizado a petición del grupo de la UPL en el Ayuntamiento de León a través de una enmienda a los presupuestos municipales.

La intervención en el parque de la Amistad y la tolerancia consiste en la instalación una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad, una modalidad cada vez más demandada por usuarios jóvenes y adultos, lo que supondrá una mejora significativa en la oferta de equipamientos deportivos en el barrio de El Ejido. De esta forma, se incorporará un espacio moderno para el ejercicio físico al aire libre, complementario a las instalaciones ya existentes en el parque y orientado al fomento de la práctica del deporte.

También se va a dotar a la zona de mesas picnic inclusivas y de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.