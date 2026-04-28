González Pieras: "El turismo extranjero se duplica en León y compensa el chaparrón de los incendios"

"El que anda mucho, sabe mucho", decía el Quijote, y bajo esa premisa de experiencia y kilómetros, el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, ha radiografiado hoy el presente y futuro del sector en la provincia. En un análisis profundo que ha recorrido desde el impacto de los incendios hasta el fenómeno del próximo eclipse, Pieras ha dejado clara una idea: el turismo en León ya no es solo ocio, es una "industria de la felicidad" que genera economía y fija población.

El balance de 2025 dejó un sabor agridulce. Tras un inicio de año con crecimiento sostenido, los incendios forestales marcaron un punto de inflexión, provocando una caída del 8,53% en viajeros y del 7,49% en pernoctaciones respecto a 2024. Sin embargo, "la provincia está demostrando una capacidad de recuperación asombrosa en este arranque de 2026", valora.

Aunque los hoteles y hostales han sufrido más el envite, las viviendas y apartamentos de uso turístico mantienen una demanda potente. Un dato clave para la esperanza: a pesar de que el número total de viajeros ha bajado ligeramente a principios de año, las pernoctaciones suben. Los turistas se quedan más tiempo y, sobre todo, el turismo extranjero ha crecido un 14%, un perfil con mayor capacidad de gasto que Pieras define como "vital" para el territorio.

El director general fue insistió en que León y Zamora fueron los grandes perjudicados por el fuego (con caídas del 24% en pernoctaciones rurales), pero 2026 ha traído un crecimiento espectacular del 148% en viajeros extranjeros en este segmento.

Este auge tiene una traducción directa en el bienestar social: León ha pasado de 14.016 a 14.194 afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico (un 1,2% más). "Se están rompiendo récords de afiliación mes a mes, lo que demuestra que el turismo es el gran generador de economía en el territorio rural", señaló.

considera que si hay un producto que define a León es el Camino de Santiago. Con el año Compostelano en el horizonte, las cifras son imbatibles. La provincia generó el 54,8% de todas las pernoctaciones del Camino en la comunidad (más de 400.000), superando con creces a Burgos y Palencia. Los alojamientos turísticos asociados a la ruta crecieron un 33,6%.

Sin embargo, Pieras lanzó un aviso: "El Camino nunca debe perderse en la 'turistificación', es, ante todo, una vía de peregrinación espiritual".

En cuanto al patrimonio, el director general puso el foco en el sureste de la provincia. Destacó el valor de los castillos artilleros y las bodegas subterráneas, defendiendo que "la mejor manera de socializar el patrimonio es el turismo".

La gran noticia para la comarca llegará en junio. La DO León se convertirá en la décima Ruta del Vino certificada de la comunidad, apoyada por una subvención de 50.000 euros de la junta y vinculada a la singularidad de la variedad Prieto Picudo.

Ángel González Pieras recordó que el turismo organizado empezó casi cuando nació el Diario de León, hacia 1908. Era un turismo muy elitista, para quien tuviera coche, pudiera darse baños en playas o balnearios. Tras la Guerra Civil, fue vacacional de masa. A finales del XX era turismo de ocio, pasarlo bien, y proliferaron los parques temáticos.

"Pero ahora es generador de experiencia y de conocimiento y eso es singularidad y a CyL le viene fenomenal, porque es turismo con capacidad de gasto y que no masifica (salvo en el caso del eclipse, porque el cielo nos ha elegido)".

El director definió el nuevo paradigma del sector por la singularidad, la seguridad jurídica "(España tiene ambas cosas"), la sostenibilidad y la digitalización ("o es digital o el turismo o no es"). En base a este concepto, "la posición de CyL es envidiable", remarcó.

Los déficits que ve en el sureste leonés son "la ausencia de una marca común para posicionarse, ya que es clave salir al mercado con una marca que identifique. No se puede salir cada uno por su lado. Lo fundamental es el destino con un relato y marca detrás de ello, no de rivalidad de una población con otro". También aprecia falta de alojamiento, oferta fragmentaria de los municipios y déficit de la digitalización. "Estamos desarrollando una plataforma digital de 5 millones para que nadie se quede fuera", anunció.

De ahí que las líneas de turismo en el sureste de León pasen "por crear destino, marca propia, delimitación de producto turísticos asociado a experiencias, la digitalización y la formación".

Pieras dibuja a León no como un destino de paso, sino como un lugar singular, seguro y sostenible con un relato propio por contar.