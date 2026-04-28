HBO anuncia el estreno de 'Crimen en León', un documental sobre el asesinato de Isabel Carrasco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Doce años han pasado desde que tres disparos en la pasarela sobre el río Bernesga sacudieran los cimientos de la política española. Ahora, HBO Max revive uno de los episodios más oscuros de la crónica negra reciente con el anuncio de 'Desde la celda: Crimen en León'. Esta nueva producción original de Dadá Films promete ser el testimonio definitivo sobre el asesinato de Isabel Carrasco, contando con la participación excepcional de las dos autoras confesas.

El testimonio más esperado desde prisión

Por primera vez desde que fueron condenadas, Montserrat González y su hija, Triana Martínez, han decidido romper su silencio ante las cámaras. Las entrevistas, realizadas en el centro penitenciario donde cumplen condena, ofrecen una perspectiva cruda y directa sobre los hechos ocurridos aquel 12 de mayo de 2014. Según ha adelantado la plataforma, madre e hija analizan el crimen con la distancia que otorgan los años de reclusión, explorando sus motivaciones y mostrando, por primera vez, signos de arrepentimiento.

El documental no solo se apoya en sus declaraciones actuales, sino que también saca a la luz un extenso archivo personal de fotografías y vídeos que ayudan a reconstruir la compleja relación que ambas mantenían con la víctima. Isabel Carrasco, una figura de poder omnímodo en León, pasó de ser la protectora de Triana a su mayor enemiga, lo que desencadenó una espiral de odio que terminó de forma trágica a plena luz del día.

Un análisis coral sobre la "mente criminal"

Bajo la dirección de Fernando Ureña y María Pulido, la docuserie no se limita al relato de las condenadas. El proyecto cuenta con la intervención de policías, abogados, criminólogos y los periodistas que cubrieron el caso en primera línea. El objetivo es desgranar cómo se gestó el plan y profundizar en la psicología de una madre dispuesta a todo por "salvar" a su hija de lo que ellas consideraban una persecución política y laboral insoportable. La producción ejecutiva corre a cargo de Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, responsables de éxitos como Raphaelismo o Anatomía de un dandy, lo que garantiza una factura técnica de alto nivel y un enfoque narrativo profundo. Una fecha marcada en el calendario El estreno está programado para el 12 de mayo de 2026, coincidiendo exactamente con el duodécimo aniversario del asesinato. Con este lanzamiento, HBO Max busca dar respuesta a las preguntas que aún flotan en el aire y cerrar el círculo de una historia que, más allá del crimen, fue un retrato de las luchas de poder, la obsesión y las sombras de la política provincial en España.