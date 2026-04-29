Diario de León

La dispersión de funcionarios de Trabajo por la obras del edificio llegará a la ULE

La inversión para los estudios previos o los proyectos básicos y de ejecución se aproxima a los 1,5 M€

El edificio se ubica en la avenida Gran Vía de San Marcos, justo al lado de la Inmaculada.

El edificio se ubica en la avenida Gran Vía de San Marcos, justo al lado de la Inmaculada.ramiro

Abigail Calvo
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León

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Las obras de rehabilitación del edificio de Trabajo repartirán al personal que trabaja en este singular edificio de nueve plantas en varias sedes repartidas por toda la capital leonesa. Los primeros en cambiar de ubicación fueron los funcionarios de Inspección Trabajo, en diciembre de 2025, y el proceso se alargará y el Sepes, el Servicio Público de Empleo Estatal, ya ha llegado a un acuerdo con la Universidad de León para el contrato del alquiler de parte de las instalaciones de la antigua Escuela de Minas, en la calle Jesús Rubio, para ubicar allí a sus trabajadores durante las obras. Este servicio estatal se ubica en las plantas 6, 7 y 8, del edificio de Gran Vía de San Marcos.

El próximo 1 de junio le tocará el turno a los funcionarios de la Oficina Territorial de Trabajo de León abandonará su sede en la avenida de Gran Vía de San Marcos para trasladarse a las instalaciones del Centro de Seguridad y Salud Laboral en Armunia, en la avenida de Portugal el 1 de junio, incluido el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), después de que Inspección de Trabajo ya se trasladase en diciembre del año pasado a la Colegiata de San Isidoro. Está previsto también que los trabajadores del Fondo de Garantía Social, que ahora trabajan en la última planta del edificio, se desplacen a unas oficinas cercanas en la plaza de Santo Domingo.

El edificio acoge servicios tanto del Gobierno como de la Junta de Castilla y León, que están buscando el acomodo de sus funcionarios para agilizar las obras de este edificio con el objetivo de mejorar sus prestaciones energéticas, pero también llevar a cabo una optimización y reestructuración espacial, «permitiendo alojar unidades que actualmente ocupan edificios arrendados o con una situación inmobiliaria mejorable» en la ciudad de León, según consta en la licitación que se hizo pública ayer de la redacción del proyecto básico y de ejecución, trabajos complementarios, dirección facultativa, coordinación y seguridad y salud y posterior gestión y control operativos para la rehabilitación integral del edificio, que cuenta con un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros.

El bloque de oficinas se levantó para acoger la Casa Sindical de UGT —que finalmente se ubicó en el edificio colindante—, pero se acabó conviertiendo en el primer edificio de oficinas de la capital leonesa. Con las transferencias de competencias en 1996, se trasladaron a esta sede servicios tanto del Estado como de la administración autonómica como la sección de Relaciones Laborales y recursos, la de Fomento del Empleo y la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta, o el servicio público de Empleo Estatal, que ocupa las plantas sexta y séptima, donde figura la dirección, administración, empleo y formación; y las prestaciones por desempleo. Las obras de rehabilitación del edificio forzarán la reubicación durante su ejecución.

La reforma reestructurará los espacios para ofrecer 209 puestos de trabajo en todo el edificio, que se repartirán en nueve unidades administrativas. La rehabilitación tendrá en cuenta que el espacio se destinará excluisivamente al uso administrativo, con lo que se buscará también la flexibilidad para alcanzar la mejor utilización de las instalaciones, teniendo en cuenta que deberá haber tanto despachos como áreas de trabajo en espacios abiertos.

Rehabilitación integral y energética del primer bloque de oficinas de León

El edificio conocido como en el de Trabajo fue construido en 1975 como nueva Casa Sindical Provincial de León. Ya supera el medio siglo de vida y forma parte del movimiento arquitectónico Moderno. Fue el primer bloque destinado por completo a oficinas y ahora se acaba de licitar el proyecto para su reforma integral y también mejorar su eficiencia energética. Pero también, reorganizar los espacios para trasladar allí otras dependencias que están repartidas por la ciudad.El edificio está considerado un hito del Movimiento Moderno, con una fachada acristalada y asimétrica que le ha valido su inclusión en el inventario Docomomo, que cataloga y protege el patrimonio arquitectónico del siglo XX. En 2018 fue reconocido como edificio singular por el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Sus autores son los arquitectos Alfonso Valdés de Assin, Javier Vellés Montoya y Ramón Cañas Represa. Cuenta con dos sótanos, planta baja ocupando la totalidad del solar con un auditorio al fondo para un aforo de 320 personas, 7 niveles de uso administrativo y dos niveles más bajo una cubierta de inclinación muy pronunciada, tal y como consta en la memoria, que precisa que las fachadas están compuestas horizontalmente, con franjas opacas y transparentes. Las opacas son de chapa plegada de aluminio anodizado en la fachada principal y de ladrillo en la trasera. En el año 2001 se llevó renovó la cubierta, de acuerdo con el proyecto elaborado por los arquitectos José Manuel Burón y Enrique Luelmo.
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